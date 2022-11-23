中国—东盟博览会（简称“东博会”）是中国与东盟10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办的国际经贸盛会，至今已成功举办19届，成为中国—东盟重要的开放合作平台，为推动中国—东盟乃至东亚地区经贸合作全面发展发挥着越来越重要的作用。

战略互信不断巩固深化

东博会积极服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，持续推动中国—东盟关系从战略伙伴提升到全面战略伙伴。

东博会通过开幕大会、领导人会见、部长级磋商、主题国活动、政商对话等，推动中国—东盟友好关系持续深入发展，在共建“一带一路”等方面不断深化合作共识，发表《南宁宣言》等一系列重要文件，促进政策沟通，增进战略互信。

自贸区建设不断升级发展

东博会发挥中国—东盟自由贸易区建设“助推器”作用，推动中国—东盟自贸区建设从1.0版升级到2.0版并向3.0版迈进。

历届东博会共有110万名客商参会，展览内容围绕新兴产业和重点领域完善升级，促进中国、马来西亚“两国双园”等重大项目建设，带动国际陆海贸易新通道等重大战略实施。有力促进中国—东盟经贸合作持续深化，2021年中国—东盟贸易额突破8000亿美元，中国连续13年保持东盟最大贸易伙伴，东盟连续两年成为中国最大贸易伙伴；中国与东盟双向累计投资额超过3400亿美元，成为相互投资最活跃的合作伙伴。

“南宁渠道”不断扩宽通畅

东博会围绕国际产能、互联互通、农业合作、卫生健康、金融服务等40多个领域举办了300多场高层论坛，中国—东盟多领域合作独特的“南宁渠道”日益深化。

历届东博会共发布80多份合作倡议、发展报告、白皮书、年鉴等，建立20多个领域部长级磋商机制，催生30多个合作平台，启动10多个培训基地，促进中国—东盟全方位、多层次、宽领域交流合作。

服务功能不断增强拓展

东博会积极践行多边主义，平台功能从服务中国—东盟10+1向服务《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和“一带一路”沿线国家和地区拓展。

服务RCEP合作，东博会两次邀请韩国担任特邀合作伙伴；举办RCEP专题展区、两场日韩企业广西行活动、两届RCEP经贸合作工商高峰论坛；与韩国、日本多个商协会签署合作备忘录；编印《RCEP商机指南》《RCEP原产地读本》等蓝皮书。服务高质量共建“一带一路”，专设“一带一路”国际商品展区，邀请“一带一路”沿线国家担任特邀合作伙伴；举办专题活动，推动北部湾国际门户港等项目建设。不断扩大国际合作广度和深度，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，邀请世界贸易组织、世界银行、亚洲基础设施投资银行、世界卫生组织等国际组织负责人或区域代表出席，邀请全球40多个国家和地区企业参展参会，在更大范围促进合作共赢。

合作平台不断丰富延伸

东博会常年举办专业展和东盟国家巡展，形成“一主多专、巡展并行”的国内国际互动办展新模式，持续打造影响力强，辐射面广的合作平台。

云上东博会举办贯穿全年的经贸活动，中国—东盟经贸中心为中国与东盟企业开展经贸合作提供“一站式”服务平台。将中国—东盟特色商品汇聚中心打造成为常态化商品展示交易中心和东博会展品留购中心，提供常态化展示、留购、仓储、物流、B2B贸易撮合等服务，促进中国—东盟企业经贸合作交流。

带动作用不断增强

广西是中国—东盟合作的前沿和窗口，东博会促进了中国—东盟合作，也带动了广西开放发展。

东盟已连续22年成为广西第一大贸易伙伴。截至2021年底，广西与东盟投资合作企业及机构超过1200家，协议投资额169.8亿美元。中国（广西）自贸试验区入驻企业超过8.1万家。广西跨境人民币结算量多年来在中国边境和西部省份保持第一。广西与东盟国家缔结的友好城市达56对。

在中国和东盟携手共办同行下，东博会已经走过十年，即将开启面向更美好未来的新十年。东博会将全面升级高层对话机制、全面拓宽“南宁渠道”、全面升级合作平台、全面提高经贸实效，为服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体乃至东亚地区经贸合作全面发展作出新的更大贡献。

数据来源：中国—东盟博览会秘书处

(责编：贾文婷、崔越)