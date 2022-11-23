新华社联合国11月22日电 中国常驻联合国副代表耿爽22日在安理会几内亚湾海盗问题公开会上发言，呼吁国际社会继续加强协调合作，共同打击几内亚湾海盗。

耿爽指出，去年以来，在地区国家和国际社会共同努力下，几内亚湾海上安全环境有所改善，海盗事件明显减少。与此同时，海盗仍在该地区频繁出没，海盗活动仍严重影响沿岸国家和毗邻内陆国家的和平与发展。国际社会要继续加强协调合作，及时采取有效措施，共同维护几内亚湾和地区的安全与稳定。

耿爽说，要进一步加强区域合作和国际协调，凝聚维护几内亚湾海上安全的合力。打击海盗行动涉及国家主权、国内立法、安全执法等一国内部事务，国际社会要在尊重沿岸国家主权和主导权的前提下，支持有关各方全面落实《雅温得行为准则》，支持西非国家经济共同体、中部非洲国家经济共同体、几内亚湾委员会等区域组织发挥领导作用，提升打击海盗活动的能力和效率，同时也要警惕和遏制恐怖势力从萨赫勒地区向几内亚湾蔓延。

耿爽表示，要进一步发挥联合国机构优势和作用，为打击海盗活动提供指导和支持。要进一步明确发展优先的思路，逐步解决海盗活动根源性问题。国际社会要因地制宜，加大对沿岸国家港口建设、水产养殖、渔业捕捞等方面的援助，支持几内亚湾发展海洋经济，开展国际合作，合理开发利用海洋资源，帮助地区国家尽快实现2030年可持续发展议程，彻底消除滋生海盗活动的土壤。

耿爽说，中国一直积极参与打击几内亚湾海盗国际合作。近年来，中国海军护航编队受邀同尼日利亚、喀麦隆等国海军举行联合反海盗演习，并向沿岸国家提供反海盗物资和装备援助。今年5月，中国军队举办首届几内亚湾安全形势专题研讨会，中方与几内亚湾沿岸国家和海上安全地区协调中心围绕几内亚湾海上安全主题进行深入研讨，达成很多重要共识。未来，中方将继续同沿岸各国开展海上安全、警务、军事等领域对口交流，推进侦测预警、联合巡航、演练培训、装备援助等领域务实合作，为维护几内亚湾海上安全发挥积极作用、作出更大贡献。

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