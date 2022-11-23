新华社日内瓦11月22日电 （记者刘曲）世界知识产权组织21日发布的最新《世界知识产权指标》报告显示，尽管受到新冠肺炎疫情大流行带来的经济衰退影响，2021年全球专利、商标和外观设计的知识产权申请量仍创下新高，这得益于中国、韩国和印度等亚洲国家的申请量增长。

报告显示，2021年全球创新者提交了340万件专利申请，同比增长3.6%。亚洲各主管局受理的申请量占全世界总量的67.6%。其中，来自中国、韩国和印度的申请量分别增长了5.5%、2.5%和5.5%。

在报告汇编的约150个国家和地区数据中，中国国家知识产权局在2021年受理了159万件专利申请，排名第一。美国、日本、韩国和欧洲的相关机构紧随其后。

此外，在商标申请和工业品外观设计申请数量方面，中国也都居世界第一。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示：“《世界知识产权指标》的最新数据显示，知识产权申请量持续不断增长，主要是由亚洲的增长所推动，其他地区也大多呈上升趋势。（新冠肺炎疫情）大流行期间的知识产权申请量走强表明，尽管大流行造成了经济和社会混乱，但全世界的人们仍在继续创新和创造。”

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 14 版）

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