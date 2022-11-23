高海红

今年是亚洲金融危机发生25周年。危机发生后，亚洲国家在加强金融改革和监管的同时，致力于进一步推动区域金融合作机制建设。当前，全球经济形势充满挑战。合作应对困难，也应继续成为亚洲各国的共同选择和行动。

1997年亚洲金融危机的一个重要原因是，过早的资本项目开放与缺乏灵活性的汇率制度叠加影响。危机爆发前，亚洲一些国家的资本项目快速开放，引致资本大规模流入，助燃了国内资产价格，在经济过热情况下加剧了国内通胀压力。与此同时，多数国家采用钉住美元的汇率制度。为稳定汇率，央行经常为国内银行借贷提供隐性担保，银行业出现了严重的货币和期限双重错配。外债不断累积，国内金融体系脆弱性加大，美国金融巨头的货币投机炒作点燃了危机爆发的导火索，银行出现挤兑，资本瞬间出逃，本国货币急剧贬值。

危机过后，多数亚洲国家积极调整政策，如今抗风险能力已大大增强。各国普遍采取更为灵活的汇率制度，早期银行体系存在的双重错配问题基本得以克服，金融稳健性大幅提升，应对外部冲击的能力得以提高。国际收支状况普遍得到改善，目前东盟10国和中日韩等国的平均外汇储备占GDP比例在35%至40%之间。充裕的外汇储备不仅增强了抵御外部金融冲击的能力，也为区域国家更好满足多样性的融资需求提供了条件。

亚洲金融危机催生了亚洲区域金融合作机制。2000年5月，东盟与中国、日本和韩国（10+3）财长会议签署了建立区域性货币互换网络的协议，即“清迈倡议”。之后，“清迈倡议”又升级为清迈倡议多边化机制，为成员国在濒临流动性危机或发生危机时提供金融支持，目前资金规模为2400亿美元。为顺应新的需求，2021年成员国对多边化协议条款进行修订，更新贷款条件、增加融资币种等，为扩大资金来源带来新的可能性。各国还在灾害融资支持、宏观经济构架、绿色可持续发展和数字转型等领域拓展金融合作。

区域经济一体化是区域金融合作深化的基础。近年来，亚洲区域内贸易和投资大幅增加，产业链不断深化。目前亚洲区域内贸易占总贸易比重约为58%，区域内投资占总投资比重也超过一半。区域经济一体化程度的提高，为提升区域金融一体化提供了基本面支持，也使各国对政策协调和危机救助提出了新要求。

当前新冠肺炎疫情仍在全球反复延宕，主要国家货币政策外溢性增强、金融危机传染性加大，地区国家实现可持续复苏面临金融稳定、能源安全等多重挑战。对此，亚洲国家应进一步深化区域经济金融合作，携手增强抵御金融风险的能力，构筑更加完善的亚洲区域金融安全网。

（作者为中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 14 版）

(责编：袁勃、胡永秋)