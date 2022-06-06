外交部发言人赵立坚6月6日表示，拉美不是美国的“前院”或者“后院”，美洲峰会不是“美国峰会”。美国应该停止一意孤行和霸道做法，切实给予拉美和加勒比国家应有的尊重。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，第九届美洲峰会及其配套活动将于6月6日至10日在美国洛杉矶举行。美方多次宣称不邀请古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜参会。委总统马杜罗回应称，拉美和加勒比已有超过25国公开抗议美这一排他和歧视性做法并要求邀请所有美洲国家参会。洪都拉斯、圣文森特和格林纳丁斯等国领导人明确表示不会参会。中方对此有何评论?

赵立坚表示，美国以所谓“民主”标准宣称将不邀请古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜参加第九届美洲峰会，引发拉美和加勒比国家普遍质疑和反对，表明美方抱持“门罗主义”思维、操弄“民主”议题搞干涉和分裂不得人心，美国将自己凌驾于别国之上随意霸凌、服务于“美国私利”没有市场。

“拉美不是美国的‘前院’或者‘后院’，美洲峰会不是‘美国峰会’。”赵立坚说，美国作为东道主，应该停止一意孤行和霸道做法，切实给予拉美和加勒比国家应有的尊重，虚心听取大多数地区国家的合理关切和正义呼声，使本届峰会真正聚焦地区共同议程，促进团结合作，增进人民福祉。（记者 温馨）

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