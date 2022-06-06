新华社东京6月6日电 题：日本甘当美国“马前卒”极为可悲

新华社记者华义

在美国四处拉帮结派搞“小圈子”围堵中国、遏制中国发展的当下，日本在美对华战略中扮演了不光彩的“马前卒”角色。它不仅在日美同盟、美日印澳“四边机制”等双边和多边外交中“积极配合”美方打压中国，还在涉台、涉港、涉疆等问题上不断发难挑衅、肆意干涉中国内政。日本全然不顾亚太地区的安全稳定，为美国“冲锋陷阵”的做法极为可悲。

一直以来，日本都是美国在亚太地区最“得力”的小弟，不仅“干活卖力”，而且表现露骨，恨不得让全世界知道它对美国的“忠心”。不久前，美国总统拜登访日，日本在日美首脑会谈和“四边机制”峰会上的种种言行，都在向全世界表明日本甘愿充当美国的“马前卒”。不论是为取悦美国而表示将“相当大”地增加防卫预算，还是不惜与俄罗斯搁置争议岛屿谈判也要配合美国制裁俄罗斯，或是积极谋划出席即将举行的北约峰会，日本仰美国鼻息、不惜代价讨好美国的丑态暴露无遗。

在对华政策上，日本向来对美国亦步亦趋，一味追随美国，企图孤立和对抗中国，并在干涉中国内政的路上越走越远。最近，日本领导人再次就台湾问题发表不当言论，继续向“台独”势力发送错误信号，其阻遏中国国家统一、民族复兴的野心昭然若揭。与美国一样，日本一直都是“疆独”“藏独”等各种分裂势力的主要大本营之一，日本不少国会议员和这些分裂势力关系密切，长期在幕后干着见不得人的勾当。2020年年底日本共同社曾报道，日本政府将涉疆“情报”传递给美国，以便美国利用这些“情报”做文章。今年年初，日本国会还通过了一项针对中国的所谓人权决议，对中国的人权现状横加指责，暴露出干涉中国内政的险恶用心。

在对抗中国上，日本和美国沆瀣一气、狼狈为奸。更有甚者，日本经常躲在后面悄悄扣动扳机，如不指名道姓地禁用中国公司5G设备等，日本往往只做不说，十分阴险。日本还主动为美中对抗煽风点火。例如日本前首相安倍晋三曾说过，他与美国前总统特朗普首次会面时就怂恿其对抗中国。

不过，明眼人一看便知，即使日本如此卖力地充当美国的“马前卒”，也难以改变自身作为美国战略附属品的可悲地位。美国在日本不仅拥有驻军权，还可以决定日本的《宪法》和外交。像日本这种不完全主权国家，只不过是美国服务自身战略利益的一枚棋子罢了。

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