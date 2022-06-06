新华社北京6月6日电 全球石油贸易巨头荷兰维多集团高层人士5日说，美国政府可能默许伊朗在仍受美方单方面制裁的情况下向全球市场出口更多石油，以期平抑国际油价、从而减轻美国国内汽油价格高涨带来的经济和政治压力。

伊朗核问题全面协议相关方在奥地利首都维也纳围绕美伊恢复履约已进行多轮谈判，但迟迟未有结果。不过，维多集团亚洲区主管迈克·米勒5日在阿拉伯联合酋长国智库海湾情报社一档播客节目中推测：“山姆大叔或许会允许多一点受制裁的（伊朗）石油流出。”

这是5月16日在美国加利福尼亚州米尔布雷拍摄的一家加油站的油价牌。美国汽车协会的统计数据显示，当日美国全国普通汽油平均价格升至每加仑4.48美元，创历史新高。新华社发（李建国摄）

按照米勒的分析，假如平抑美国汽油价格成为今年11月美国国会中期选举的主导性议题，“大家可以预见，美国或许会在一定程度上对那些受制裁原油的出口更加睁一只眼闭一只眼”。

希腊本月3日证实，将按照美国财政部要求，把今年4月从一艘俄罗斯籍油轮扣下的11.5万吨伊朗原油运到美国，以配合美国制裁措施。为报复希腊扣油举措，伊朗5月27日扣留两艘希腊油轮。米勒认为，尽管要求希腊配合制裁，美国不大可能会对更多伊朗海运石油实施扣留。

这是2021年1月1日在伊朗首都德黑兰拍摄的地标建筑自由塔。新华社发（艾哈迈德·哈拉比萨斯摄）

美国彭博社报道，如果维也纳谈判达成协议，伊朗将获准每天向国际市场额外出口50万至100万桶原油，足以压低油价。伊朗眼下还利用海上储油设施储存大约1亿桶原油，随时可以投放国际市场。只是，维也纳谈判自3月以来陷入停滞，石油交易商对于达成协议的前景越来越悲观。

报道说，今年年初以来，由于俄乌冲突升级等因素，国际油价上涨超过50%，达到每桶120美元左右。美国国内，尽管许多共和党人和部分民主党人反对取消对伊朗制裁，民主党籍总统约瑟夫·拜登正承受要求降低国内汽油价格的压力。眼下，全美汽油平均价格超过每加仑4.80美元。对拜登而言，在中期选举前平抑油价，可能比严格执行对伊朗制裁措施的好处更大。（胡若愚）

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