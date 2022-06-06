新华社北京6月6日电 4日深夜至5日凌晨，美国至少3地发生群体死伤枪击事件，9人死亡，大约30人受伤。尚无嫌疑人落网。

4日午夜前，宾夕法尼亚州费城一处酒吧和餐厅密集的商业区枪声大作。警方赶到现场，发现多人已经中弹倒地，并看见一名男子向人群开枪射击。监控录像显示，人们在街头四散奔逃。

两名男子和一名女子在这起枪击中死亡，11人受伤。警方认为，两名男子发生冲突并拔枪互射，其中一人中弹身亡，另一人继续向人群射击。

这是2017年10月4日在美国拉斯维加斯的“新前线”枪械商店拍摄的待售枪支。新华社记者王迎摄

一名警察向枪手开枪，后者逃走。警方认为枪手被击中受伤。

警方在现场发现两支手枪，其中一支配有加长弹匣。不过，依据证据，警方判断，两名枪手总计使用了5支枪。

4日午夜过后，田纳西州查塔努加市一家夜店附近传出枪声。两人中弹死亡，14人中弹受伤。4人逃离枪击现场时被汽车撞伤，其中一人伤重死亡。

警方说，这起枪击案有多名枪手。

5日凌晨大约2时30分，密歇根州萨吉诺警方接到枪击案报警电话。警方在现场宣布两名男子中弹后已当场死亡，一名女子送医后不治身亡。另有两名男子受伤，在医院治疗。

这3起枪击事件目前尚无嫌疑人被逮捕。

5月29日，在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市的城市广场，市民为枪击事件遇害者守夜。美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市5月24日发生恶性校园枪击事件，造成至少19名儿童和2名教师死亡。这是美国近十年来遇害人数最多的一起校园枪击事件。新华社记者吴晓凌摄

法新社说，这类枪支暴力在美国可谓司空见惯，只是上月多起更为严重的枪击事件后，让人心有余悸。5月14日，一名白人枪手在纽约州布法罗市一家超市内外开枪，造成10人死亡、3人受伤；24日，得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生10年来最严重校园枪击，19名学生和两名教师遇难。另外，本月1日，一名男子在俄克拉何马州塔尔萨市一家医院内开枪，4人遇害。

费城枪击事件后，市长吉姆·肯尼说，“恐怖、无耻的枪支暴力再一次公然发生”，“生命无意义地逝去”。美国枪支暴力“不仅让我们心碎，更让我们愤怒”。市民乔·史密斯说，枪声刚一想起，他的脑海中就浮现出近来发生的严重枪击事件。

美国“枪支暴力档案”网站数据显示，美国今年已发生超过240起造成4人以上死伤的群体伤亡枪击事件，超过1.8万人在过去5个多月里因枪支暴力失去生命。

根据本月5日发布的美国哥伦比亚广播公司和舆观民意调查公司共同所作民调结果，62%的调查对象支持在全国范围内禁止半自动步枪，81%的人支持对所有购枪者作背景调查。（惠晓霜）

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