新华社北京6月6日电（记者温馨）针对美国国务卿布林肯近日在对华政策演讲中指责中国搞“胁迫外交”，外交部发言人赵立坚6日在例行记者会上回答相关提问时说，中国从来不搞什么胁迫，也坚决反对其他国家搞胁迫。美国是“胁迫外交”的始作俑者，“胁迫外交”的发明权、专利权、知识产权，都非美国莫属。

赵立坚说，中国文化主张己所不欲、勿施于人。中国外交的传统之一就是大小国家一律平等。在中国国家主权和民族尊严遭到胁迫和侵害时，中方采取的是合理合法反制，捍卫的是国家正当权益，维护的是国际公平正义。中国从不以武力威胁他国，从不搞军事同盟，从不输出意识形态，从不跑到别人门口挑事，从不将手伸进别人家里，中国也不主动打贸易战，不无端打压他国企业，不搞霸凌制裁、长臂管辖。

赵立坚说，美国是“胁迫外交”的始作俑者。“胁迫外交”的发明权、专利权、知识产权，都非美国莫属。1971年美国学者亚历山大提出“胁迫外交”概念，讲的就是美国对老挝、古巴、越南的政策。多年来，从武力威胁到政治孤立，从经济制裁到技术封锁，美国为实现一己私利，用实际行动向世界演绎了什么是“胁迫外交”。中国网民有句话，想要了解什么是“胁迫外交”，看看美国怎么做的就知道了。

“美方常说的‘从实力地位出发’与别国打交道，实际就是谁力气大、胳膊粗谁说了算，这难道不是‘胁迫外交’？美方不择手段打压中国华为、法国阿尔斯通、日本东芝等公司，又逼迫台积电、三星等企业交出芯片供应链数据，这难道不是‘胁迫外交’？美方在俄乌冲突中逼迫各国选边站队，动辄以单边制裁和长臂管辖相威胁，这难道不是‘胁迫外交’？中国和所罗门群岛在相互尊重、平等互利基础上签署安全合作协议，美国立刻跑到南太岛国施压威逼阻止这些国家同中国正常合作，这难道不是‘胁迫外交’？”赵立坚说。

他说，布林肯国务卿说，所有国家都要在不受胁迫的情况下自由地规划自己的道路。要做到这一点，首先需要美国改掉搞“胁迫外交”的老毛病，停止干涉别国内政，停止强迫别国选边站队，停止滥用单边制裁，停止打压别国高科技企业。中国愿同所有主持正义的国家一道，共同反对世界上的各种胁迫行为。

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