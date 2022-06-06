人民网6月6日讯 据俄媒《生意人报》报道，俄罗斯工业和贸易部修改了电动汽车快速充电设施的要求，规定充电站必须满足中国标准GB/T，而欧洲标准CCS2和日本标准CHAdeMO列为可选项。

根据新规定，充电站应配备三个充电接口，其中至少有一个符合中国GB/T标准。制造商还可以选择安装一个CCS2或者CHAdeMO标准的充电接口。

市场人士表示，目前所有俄罗斯境内的中国汽车都采用欧版充电接口。他们认为，由于欧盟对俄出口的关闭，俄罗斯寄希望于中国汽车本地化和向亚洲进口。

Sitronics Electro公司首席执行官安德烈·古连诺夫表示，中国GB/T标准实质上正在取代CHAdeMO和CCS2标准。CHAdeMO已过时，而CCS2因欧盟禁止出口将失去市场地位。他预测，几年后俄罗斯70%的电动汽车都将配置中国充电接口，俄罗斯生产的电动汽车也将配置中国充电接口。

奇瑞汽车不久前计划向俄罗斯出口电动汽车。据称，该公司已经开始调整汽车以启动CCS标准认证程序。然而，如今俄罗斯政府规定电动汽车充电站转向中国标准，奇瑞表示，或将修改原计划后再重返俄罗斯市场。

据报道，2021年俄罗斯共有545个电动汽车充电站运行。2022-2024年将实施81亿卢布的补贴计划，打算安装2900个快速充电桩。最高补贴为充电站成本的60%，但不超过186万卢布。充电站与电网的技术连接补贴为成本的30%，但不高于90万卢布。(杨倩)

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