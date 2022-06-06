人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

老挝副总理吉乔考察老挝国立大学孔子学院

2022年06月06日18:39 | 来源：人民网-国际频道
小字号

老挝副总理吉乔考察老挝国立大学孔子学院。老挝国立大学孔子学院供图
老挝副总理吉乔考察老挝国立大学孔子学院。老挝国立大学孔子学院供图

人民网曼谷6月6日电 （记者孙广勇）6月6日，老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔·凯坎匹吞莅临老挝国立大学孔子学院视察指导。老挝教育体育部部长普·西玛拉翁以及老挝党中央组织部副部长通占·孔普坎等陪同视察。

吉乔·凯坎匹吞副总理一行听取了中方院长罗明和老方院长李建民关于孔子学院和中文师范本科专业的工作汇报。孔子学院现有本部培训学员49个班1600人，中文师范本科专业三个班80人，孔子学院建设发展良好。吉乔·凯坎匹吞副总理表示，孔子学院在老挝本土中文人才培养、中老文化交流以及促进中老友好关系的发展中起到了重要作用，希望孔子学院越办越好，为老中友好事业培养更多更好的优秀中文人才，为中老命运共同体建设作出更大的贡献。

吉乔·凯坎匹吞副总理一行在中、老方院长的陪同下来到中文师范本科专业班级教室，与中文师范专业的任课教师和学生们亲切交谈。听着学生们用流利的中文汇报各自的中文学习情况，吉乔·凯坎匹吞副总理对中文师范专业中方任课教师的辛勤付出表示感谢和赞扬，鼓励同学们努力学习汉语。他说中文虽然很难学，但是在孔子学院和中方老师的高质量教导下，学生们一定会成为优秀的中文师范专业人才，成为优秀的本土中文教师，将来为老挝培养更多的中文人才，为老挝经济社会建设发展和老中友谊作出贡献。

(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部