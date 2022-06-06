老挝副总理吉乔考察老挝国立大学孔子学院。老挝国立大学孔子学院供图

人民网曼谷6月6日电 （记者孙广勇）6月6日，老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔·凯坎匹吞莅临老挝国立大学孔子学院视察指导。老挝教育体育部部长普·西玛拉翁以及老挝党中央组织部副部长通占·孔普坎等陪同视察。

吉乔·凯坎匹吞副总理一行听取了中方院长罗明和老方院长李建民关于孔子学院和中文师范本科专业的工作汇报。孔子学院现有本部培训学员49个班1600人，中文师范本科专业三个班80人，孔子学院建设发展良好。吉乔·凯坎匹吞副总理表示，孔子学院在老挝本土中文人才培养、中老文化交流以及促进中老友好关系的发展中起到了重要作用，希望孔子学院越办越好，为老中友好事业培养更多更好的优秀中文人才，为中老命运共同体建设作出更大的贡献。

吉乔·凯坎匹吞副总理一行在中、老方院长的陪同下来到中文师范本科专业班级教室，与中文师范专业的任课教师和学生们亲切交谈。听着学生们用流利的中文汇报各自的中文学习情况，吉乔·凯坎匹吞副总理对中文师范专业中方任课教师的辛勤付出表示感谢和赞扬，鼓励同学们努力学习汉语。他说中文虽然很难学，但是在孔子学院和中方老师的高质量教导下，学生们一定会成为优秀的中文师范专业人才，成为优秀的本土中文教师，将来为老挝培养更多的中文人才，为老挝经济社会建设发展和老中友谊作出贡献。

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