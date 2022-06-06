人民网讯 伊拉克卫生部发布报告称，目前国内出血热确诊病例已接近140例，是30年来最高纪录，呼吁市民到获得健康安全认证的商店和购物中心采购肉类食品。

伊拉克《境界报》6日引用卫生部发言人巴德尔的话说，“今年以来，伊拉克全国累计出血热确诊病例已达138例，死亡23例。”他指出，这种病不是第一次在国内出现，2018年时曾广为流行过，今年记录的数字是上世纪九十年代中期以来最高的。

巴德尔表示，这种病发生和传播的因素很多，其中有昆虫载体、周围环境和被感染的动物等。他特别强调，尽管到目前为止还没有针对出血热的疫苗或直接治疗方法，但人们不要担心，针对这种病有很强的诊断能力，有几十年的经验积累以及好的医疗服务，尤其是早期阶段治愈率非常高，目前全国一半多的患者已康复出院。巴德尔表示，现在卫生部、内政部以及各地方政府都在密切观察出血热疫情的发展，各医院也做好了应对准备。

巴德尔称，这种病早期的症状类似发烧，身体不同部位疲劳、疼痛，也可能胃痛。人们应该时刻注意自己的身体状况，特别是马、水牛、羊、奶牛等牲畜饲养者以及牲畜屠宰者要常到附近卫生中心接受观察。另外，人们一定要到获得健康安全认证的商店或购物中心采购肉类食品。（安国章）

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