人民网首尔6月6日电 （曹翔宇、程安康、申玉环） 面对全球日益复杂的经济形势和供应链不稳定等问题，韩国多措并举大力发展半导体产业，计划到2030年构建全球最大规模的半导体产业链。在韩国政府大力支持下，三星电子、SK集团等大企业纷纷斥巨资强势入局半导体领域。

韩国半导体产业虽取得较为优异的成绩，但相关企业股价却呈下降趋势。部分韩国人仍对国内半导体产业信心不足。有韩媒评价，韩国政府在推行相关政策的过程中遇阻，发展半导体产业并非一路坦途。

除韩国国内不稳定因素之外，韩国半导体产业在国际上也处于左右为难的尴尬境地。美国总统拜登前段时间访韩，宣布加强与韩国半导体产业的合作，意欲压制中国半导体的发展。对此，有分析认为，中国是韩国半导体的主要进口国，拥有庞大的市场规模，尤其是中韩两国在存储半导体产业合作密切，因此美国“很难挖中国墙脚”。

韩国半导体产业成“香饽饽”

韩国半导体产业现如今在全球产业链中拥有一席之地，尤其是存储芯片占据了全球70%的市场份额。半导体已成为韩国的出口主力产业，2021年半导体产品出口额达1280亿美元，占韩国总出口额的两成。同年，全球半导体销售总额排行前三的企业中就有两家是韩国企业。

据美国半导体协会和市场研究公司IC Insights调查显示，2021年全球半导体市场销售总额美国以54%排名第一，韩国以22%位居第二。去年韩国半导体出口1280亿美元，占总出口额的20%；同期韩国半导体设备投资55.4万亿韩元（约合2936亿元人民币），占韩国制造业设备投资的55.3%。毋庸质疑，韩国半导体产业目前不仅是韩国绝对的支柱产业，而且是全球市场的“香饽饽”。

“政府＋大企业”模式奠定半导体领先地位

2021年5月12日，韩国前总统文在寅首次提出了“K半导体战略”，目标是到2030年，将韩国半导体发展成为在全球供应链中占主导地位的产业。同时，在韩国中西北部以K字形建立世界最大半导体生产基地集群。韩政府计划通过加大技术研发、减免投资税、增加财政投入、加强相关产业能源供给、出台半导体相关法律等多种措施，大力扶持半导体产业的发展。

基于韩国半导体的战略重要性，韩国大企业在发展半导体产业上展现了绝对的信心和决心。据《韩国经济新闻》消息，韩国SK集团决定向半导体及半导体材料领域投资142.2万亿韩元（约合人民币7536亿元），致力于建立半导体生态系统。三星电子也表示，未来5年投资计划中有相当一部分资金将投入到半导体领域，并计划通过EUV微细工程技术，进一步巩固在存储芯片领域的领先地位。

韩国半导体产业强大却失衡，其在存储芯片市场占据半壁江山，但在系统芯片市场竞争力薄弱。特别是在半导体工程的第一阶段——无晶圆厂（Fabless）领域，韩国所占份额仅为1%。

据韩国《中央日报》报道，“K半导体战略”在施行过程中并未达到预期的业内反响。另外，韩国国会去年通过的包含半导体在内的《国家尖端战略产业特别法》后期跟进速度缓慢，且相关法律对半导体产业的投资、奖励政策以及对尖端技术人才培养的支援力度不足，导致目前仍无法解决韩国半导体人才紧缺的问题。

韩美加快促进半导体领域合作

美国总统拜登任内首次亚洲行结束后，积极迈开韩美半导体合作脚步。

5月30日，三星电子副会长李在镕同英特尔首席执行官帕特·基辛格会晤，双方就新一代芯片、晶圆代工、PC和移动设备等各个领域的合作方案深入交换意见。业界分析认为，三星身为全球最大存储芯片制造商，与英特尔本来就有高度合作关系，而在系统芯片、PC、移动设备等方面，双方也多有往来。尤其是英特尔在全球PC中央处理器（CPU）及服务器芯片市场具有绝对领先的市占率，三星则是全球智能手机龙头，三星藉由与英特尔在PC业务上的合作，将可确保其在新世代DRAM规格制订领域的霸主地位；而英特尔与三星在移动领域合作，也可取彼此优势，各自拓展市场。

据韩联社消息，6月1日，韩国外交部副部长李度勋同美国国务院主管经济的副国务卿何塞·费尔南德斯就韩美首脑会谈后续措施举行视频会议时再次强调，两国会加强半导体、关键矿产等供应链方面合作。

中韩半导体合作“密不可分” 使美“难挖墙脚”

近年来，中国半导体的市场份额快速提升。据美国半导体行业协会预测，中国企业在全球半导体市场的份额将从2020年的9%，增长到2024年的17.4%，中国将成为仅次于美国和韩国的全球第三大半导体生产国。因此，有分析认为，美国总统拜登访韩首站选择三星平泽工厂，是出于压制中国半导体产业发展的企图。

据《韩国经济新闻》报道分析，韩美建立“半导体同盟”不仅是携手重组全球半导体供应链，更是对中国半导体崛起的一种遏制。实际上，美国一直想借三星电子牵制中国半导体崛起，美国希望借助强化与三星电子和台积电的关系，打压中国半导体的制造能力。

但中国作为韩国半导体的主要进口国，拥有庞大的半导体市场。以2020年为基准，中国内地占韩国半导体出口额的43.2%，排名第一。中国香港排名第二，占比18.3%。中国内地和香港合计占韩国半导体出口市场的61.5%。

此外，韩国半导体前两大巨头企业三星半导体和SK海力士均在中国西安、重庆、无锡等地建有生产基地且持续增资扩大产能。不少韩国半导体及周边企业也与中国建有合资公司。中国2020年已经超越韩国成为全球存储半导体出口第一的国家，中韩两国在存储半导体产业的合作密切程度正不断提高。

辽宁社科院朝鲜韩国研究中心首席研究员吕超表示，中韩在半导体产业链条上的紧密合作，即便在美国的拉拢之下也难以“脱钩”。拜登出访三星未必能达到挤压中韩在高端技术领域合作的目的，“很难挖中国墙脚”。

(责编：于洋、常红)