本报记者 赵益普

菲律宾统计局近期发布的数据显示，今年第一季度，菲律宾国内生产总值（GDP）同比增长8.3%，环比增长1.9%，增幅均超过市场预期。不少经济学家认为，随着服务业的全面复苏，菲律宾经济将保持向好态势。

根据分析，菲律宾第一季度GDP水平已超过疫情前的季度水平，在8.3%的增长数据中，5.1%由服务业拉动，3.1%由工业拉动。菲律宾国家统计师丹尼斯·马帕表示，制造业、批发和零售贸易、运输和仓储行业对整体经济增长的贡献最大，这些都是菲经济的核心支柱。据了解，菲律宾制造业采购经理指数（PMI）在4月份达到54.3%，为4年来的最高水平。

菲律宾国家经济与发展局局长卡尔·蔡表示，菲律宾私人消费在第一季度增长了10.1%，与去年同期的-4.8%形成鲜明对比。“随着新冠疫苗的普及和刺激政策的不断加码，菲律宾未来几个月的家庭旅游、零售消费有望继续保持增长势头。第一季度的亮眼数据让菲政府对实现全年GDP增长7%至9%的目标充满信心。”卡尔·蔡说。

美国《外交学者》杂志的文章分析称，从宏观经济角度看，菲律宾第一季度GDP迅速走出疫情阴霾，要归功于菲总统杜特尔特的社会援助计划，包括通过巨额财政赤字来支撑医疗保健系统、投入救助资金以刺激商业活动等，“这阻止了经济崩溃，稳定了菲经济的基本盘”。自2016年杜特尔特上台至疫情前的2019年，菲律宾经济每年都以至少6%的速度增长，人均国民收入更是在2015年至2019年间增长了30%。

面对疫情反复、公共债务较高等挑战，杜特尔特政府推出多项经济刺激政策，取得明显成效。值得注意的是，政府全力推动的“大建特建”计划，极大改善了菲律宾的外商投资环境。菲律宾中央银行行长本杰明·迪奥克诺近日表示，菲央行对本国经济增长前景很有信心。按照计划，菲律宾还将有58个基建项目在2023年及以后完工，基建发展将为未来经济增长提供强劲动力。

今年6月30日，菲律宾当选总统马科斯即将正式就职。马科斯在竞选时曾喊出“让菲律宾人民团结起来”的口号，承诺创造就业和改善经济。菲律宾经济学家阿尼亚表示，新政府有能力应对当前通胀和财政等方面压力，继续稳定经济增长预期。

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 16 版）

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