新华社维也纳6月2日电 （记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国2日以视频方式举行第二十九次部长级会议，决定将今年7月的月度产量日均上调64.8万桶，高于此前日均43.2万桶的月度增产计划。

根据欧佩克发表的声明，此次会议再次确认第十九次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，即将月度产量从今年5月起日均上调43.2万桶。会议同时决定将今年9月的增产份额提前平均分配到7月和8月，因此7月的月度产量将日均上调64.8万桶。

2020年4月，因新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国，即“欧佩克+”合作机制达成减产协议。2021年7月，“欧佩克+”在第十九次部长级会议上达成协议，同意从当年8月起每月将其月度产量逐步上调，直至逐步取消日均580万桶的减产。

近期，受俄乌冲突和西方对俄制裁影响，国际原油价格在每桶110美元左右的高位徘徊。主要石油消费国此前曾多次敦促“欧佩克+”扩大增产规模，以平抑油价，缓解通胀压力。

欧佩克与非欧佩克产油国第三十次部长级会议将于今年6月30日举行。

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 16 版）

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