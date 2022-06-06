本报记者 谢亚宏 邢 雪 张慧中 尚凯元

“采用可持续的消费和生产模式”是联合国2030年可持续发展议程的重要目标之一。当前，“无废”理念和实践日益流行。通过将原料及其副产物充分利用，最大限度地减少固体废弃物，实现资源循环利用，将有助于推动形成更加绿色的发展方式和生活方式。

意大利——

“无废城市”建设效果显著

在意大利中部小城卡潘诺里的“无废”研究中心，有一个专门陈列各类废弃物的房间。中心主任罗萨诺·埃尔科里尼会向访客介绍这些废弃物中哪些完全无法回收，哪些由于包装设计问题而难以回收等情况。他还不时引导大家一起寻找环保解决方案。

卡潘诺里与“无废”的故事缘起于1996年。当地政府原准备兴建垃圾焚烧厂，在各方共同呼吁和推动下，最终放弃建设计划，转向实施一种新的替代方案——努力减少垃圾产生。2007年，该市成为第一个签署“无废战略”的欧洲城市。

经过试点，卡潘诺里于2010年开始推广挨家挨户上门收垃圾的政策，按照每户家庭扔垃圾的频率和数量进行收费。对于厨余垃圾等有机废弃物，除了收集至堆肥厂处理，政府还鼓励有条件的居民在家堆肥并免费提供设备。对于乱扔垃圾和不分类的行为要进行处罚，罚金最高可达500欧元。

“无废城市”建设取得可喜的效果。10年时间里，卡潘诺里居民人均垃圾生产量下降了40%，城市废弃物回收率达88.13%，远高于欧盟和意大利平均水平。罗马大学的一项调查显示，99%的卡潘诺里市民参与垃圾分类，对垃圾处理的满意度也高达94%。这一战略从经济上看也是可持续的。由于垃圾填埋费用大大减少，并且可以向回收企业出售垃圾，市政府在垃圾分类工作上不仅不用追加投资，还经常实现盈余，同时为当地的环卫公司创造了就业岗位。

卡潘诺里的实践也激励着其他城市行动起来。现在意大利有320多个城镇加入了“无废城市”行列，覆盖720万人口。埃尔科里尼也得以向更多意大利人宣讲自己的理念：“零废弃物是一种积极的生活方式。你朝这个目标不断努力，它就一定能实现。”

英国——

“无废商店”日益受到青睐

带着自家的容器去商店，称一袋米，打一瓶油，这种怀旧却环保的购物方式日益受到部分英国民众的青睐。

2017年秋天，伦敦第一家名为“散装市场”的“无废商店”正式开业，其新潮的购物理念引发不少关注。这家店铺门脸不大，售卖的商品如大米、意大利面、蔬菜、橄榄油等，均是散装出售。顾客需自行准备容器，或者购买店内提供的可循环布袋、可降解纸袋。商店创始人英格丽德·卡尔迪罗尼表示：“去除包装，只购买食物本身，意味着可以创造一个更清洁的地球。”

“无废理念将会影响更多人的生活方式。”有报道称，不少人在接触了“无废商店”后，购物消费习惯开始改变。顾客雨果·图森表示，这种购物方式在减少包装的同时，还可以按需购买，有利于减少浪费。

几年来，已有100多家类似商店出现在伦敦、巴斯、布莱顿等城市。韦特罗斯超市在2019年首次推出“无包装产品”，鼓励顾客携带容器购买咖啡、葡萄酒、麦片、洗衣粉等数十种散装商品。媒体报道称，2020年韦特罗斯超市的塑料使用量比2017年减少了6.1%。还有一些超市推出“无废货柜”，进行散装售卖或回收包装盒。

据介绍，“散装市场”中的大部分产品来自商店附近50公里以内的供应商，以最大程度地减少运输环节可能带来的包装浪费。对于网上订购的商品，“散装市场”在送货时也保证使用可回收或可降解的包装材料。

“无废商店”的形式还在不断拓展。一些环保人士开始尝试经营“无废服装”，减少或不产生生产过程中的纺织品废料。诺丁汉的一家“无废商店”是可以提供维修服务的咖啡馆，提倡东西坏了之后选择维修而不是直接扔掉。还有一些环保人士将商店作为“课堂”，分享无废理念和做法。

德国——

“再生建筑”提高能源效率

在德国西南部城市皮尔马森斯，有一座“再生”凉亭。这座完工于2021年初的凉亭位于凯泽斯劳滕工业大学内，几乎全部由废旧建筑材料建成。皮尔马森斯市市长迈克尔·马斯认为，这座凉亭项目意义重大，“体现了经济社会发展与气候环境保护及对后代负责理念的协调融合”。

建筑原料生产是一个高度能源密集型行业，建筑材料的重复使用有助于显著提高能源效率。德国对建筑垃圾的循环利用始于上世纪40年代。当时，由于市政建设缺少建筑材料，很多废旧建材就被再次利用或循环使用，废旧砖瓦块被处理为骨料，用于生产路基、铺路的石块或建筑混凝土。90年代，德国就有了超过400座建筑垃圾回收设施。据统计，2018年德国再生骨料占该国建筑业所需全部骨料的12.5%，矿物建筑废料回收率为90%，远高于欧盟《废弃物框架指令》所要求的70%。建筑垃圾的循环利用对砾石、沙土和天然石材的保护起到很大作用。

为提高建筑垃圾的回收率，德国很多科研院所也积极参与到这一领域当中。2016年，弗劳恩霍夫应用研究促进协会启动了一项名为“MAVO BAUcycle”的项目，对拆除后的废旧建筑材料进行分类加工，生产出再生建筑材料供新的建设项目使用。2019年，慕尼黑应用技术大学设立了材料与建筑研究所，研究开发再生混凝土配方，目标是让废旧混凝土瓦砾回收率能达到100%。

德国还积极拓展建筑垃圾回收利用的国际合作。皮尔马森斯市建造的凉亭就是国际合作项目SeRaMCo框架下的一项成果。这一项目由欧盟发起，主要参与国是德国、法国、比利时等，致力于用废旧建筑材料中较为优质的部分替代初级原材料，用于生产再生水泥和混凝土产品，并希望能在建筑行业中创造新的就业机会。今年7月，柏林还将举办“建筑和拆除废料管理及回收国际会议”，邀请建筑行业从业者、相关社会组织、学术机构等共同就建筑垃圾处理和利用议题进行探讨。

（本报罗马、伦敦、柏林、北京6月5日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)