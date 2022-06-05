新华社马来西亚哥打基纳巴卢6月5日电 2022年6月5日，国务委员兼外长王毅在结束对南太岛国的访问后，接受了中央媒体的采访。全文如下：

一、问：此次南太之行遍访所有同中国建交的南太岛国。请问中方的目的是什么？

王毅：太平洋岛国是发展中国家大家庭的重要成员。中国与太平洋岛国虽然隔海相望，但双方的友好关系源远流长。2014年和2018年，习近平主席两次同建交太平洋岛国领导人集体会晤，将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开启了中国同岛国关系新篇章。近年来，双方关系大步向前发展，给地区人民带来了实实在在利益，也为南南合作树立了典范。

中国历来奉行大小国家一律平等，主张全球可持续发展目标“一个都不能少”。当前新冠疫情反复延宕，全球经济复苏乏力，国际局势动荡不安，太平洋岛国面临着更多风险挑战。这次南太之行，就是希和所有建交岛国共话友谊，共商合作，共迎挑战，共谋发展，共创未来，是一次和平之旅、合作之旅、友谊之旅。

汤加外交大臣与我会谈时引用了中国古诗形容与中国的友好交往：“海内存知己，天涯若比邻”。我回赠她一句中国古话：“路遥知马力，日久见人心”，以展示中方和岛国友谊的坚韧与稳固。我们愿同岛国的朋友们携手落实好习近平主席同各国领导人达成的重要共识，更加团结地并肩前行，更加坚定地相互支持，更加务实地互利合作，为促进岛国地区的发展振兴与和平安宁作出新的贡献，构建更加紧密的中国－太平洋岛国命运共同体。

二、问：近年来，中国和太平洋岛国关系快速发展。请问中国对太平洋岛国的基本政策是什么？

王毅：中国和太平洋岛国同为发展中国家，有着广泛共识、相似关切和共同使命。中国对岛国政策的方向已经明确，那就是把相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系不断向前推进。相互尊重是中国发展同岛国关系的基本原则，共同发展是中国开展同岛国合作的根本目标。

中国对岛国政策的内涵可以概括为“四个坚持”。一是坚持平等相待。中方将继续秉持正确义利观和真实亲诚理念发展同岛国的友好关系。二是坚持相互尊重。中方始终尊重岛国的主权和领土完整，尊重岛国人民探索符合自身国情的发展道路，不干涉岛国的内政。三是坚持合作共赢。中方将深化同岛国各领域务实合作，真诚帮助岛国发展经济、改善民生，同岛国人民共享中国发展红利。四是坚持开放包容。中国同岛国的合作不针对任何国家，也不受任何国家干扰。中方始终愿以开放态度，同有意愿的发达国家在岛国开展三方或多方合作，实现多赢和共赢。

三、问：您认为岛国现在如何看待中国？如何看待中国同岛国关系？

王毅：此次南太之行实现了对建交太平洋岛国的“全覆盖”。我同10个建交岛国17位领导人、30余位部长级官员广泛深入沟通交流，切身感受到太平洋岛国对发展的追求，对合作的渴望，对中国的期盼。

多年来，由于太平洋岛国国力偏弱、发言权小，往往容易被国际社会所遗忘，甚至被边缘化。岛国提出他们不应沦为“世界的看客”，更不应被落在后面，而应与世界齐头并进。中国也是发展中国家，我们最能理解中小国家的处境、需求和关切。巴新外长等赞赏中国近半个世纪坚持不懈为岛国地区发展繁荣作出努力，希望其他大国也能向中国学习。瓦努阿图总统等多位岛国领导人都认为中国是岛国的真朋友、好伙伴。基里巴斯总统强调岛国有自主选择合作伙伴的权利，期盼中方在帮助岛国发展上发挥更大作用。岛国都希望搭上中国发展快车，助力自身可持续发展。都希望与中国扩大交流，传承友谊，夯实友好的民意基础。岛国也都赞赏中国在国际舞台上为维护岛国正当权益主持公道，在应对气候变化等全球性事务中仗义执言。

中方愿同太平洋岛国继续增进互信、加强合作，在岛国走向振兴繁荣的进程中，中国永远是岛国可以信赖的战略伙伴。

四、问：此次南太之行达成一大批合作成果，受到各方广泛关注。能否介绍一下下步对岛国的合作重点？

王毅：外界对此次南太之行高度关注，反响积极，同时也有一些议论和猜疑，甚至还有人散布虚假信息。我愿再次重申，中国同太平洋岛国的合作公开透明、光明磊落，不附加任何政治条件，不做强加于人的事情，不针对任何第三方，不谋求所谓“势力范围”，经得起时间和历史的检验。

中国同岛国合作始终以岛国需要为前提，始终聚焦经济发展，关注民生改善。访问期间，我们就深化双方务实合作达成新的广泛共识。

一是合作应对气候变化，这是岛国面临的最紧迫挑战。中方将继续在南南合作框架下支持岛国增强应对气变能力，包括为岛国培训人才、开展应对气变物资援助等。发挥中国在新能源和可再生能源领域优势，助力岛国推进绿色、低碳转型。

二是帮助岛国推进多元化发展，这是岛国迈向现代化的必由之路。岛国期望发展加工业，提高产品附加值，加快工业化进程。中方完全理解，全力支持。我们愿同岛国分享发展成长经验，助力岛国尽快把资源优势转化为发展优势，切实提高岛国自主发展能力。

三是共同做好海洋这篇大文章，这是岛国实现可持续发展的关键。岛国有广阔的专属经济区，海洋和渔业资源丰富，发展蓝色经济潜力巨大。中方愿在保护好海洋生态前提下，根据岛国意愿，帮助其合理开发利用海洋，为自身发展注入不竭动力。

四是拓展数字经济等新兴产业，这是岛国经济未来的增长点。岛国信息通讯基础设施普遍落后，中方愿为岛国发展信息技术、数字经济等提供支持，帮助其加快自身技术进步和工业化进程，创造更多就业，提高自身经济的竞争力。

这个星球上，不能富国永远是富国，穷国永远是穷国。21世纪应当是发展中国家加快发展的时代。中国已提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，我们愿帮助和支持太平洋岛国，一起实现加快发展振兴的历史使命。

五、问：国际社会高度关注第二次中国－太平洋岛国外长会。您对此如何评价？

王毅：5月30日，我同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马在苏瓦共同主持第二次中国－太平洋岛国外长会。此次会议是去年中国－太平洋岛国外长会机制建立以来，首次在岛国举办。习近平主席专门向会议发来书面致辞，为会议成功召开指明了方向。

与会各方积极评价中国同岛国互利合作，充分肯定中国为维护南太地区和平稳定、发展繁荣所作努力。会议讨论了今后合作的愿景和设想，达成了新的共识。各方同意继续推进这一积极的进程，以便凝聚起更多和更广泛共识。中方在会后发布了立场文件，集中阐述中国同建交岛国相互尊重、共同发展的愿景，提出了15条原则倡议和24项具体举措，展示了中方的积极态度和务实精神，受到各岛国的高度重视。

中国同岛国的合作历来以双边为主渠道，同时根据建交岛国的愿望，通过举办外长会开展集体对话，加大沟通协调，形成更大合力。本地区还有太平洋岛国论坛等其他地区组织，中方重视同它们交流，也是这些组织的重要发展伙伴。外长会机制同这些组织互为补充、并行不悖。中国同岛国的合作将呈现双边主渠道、多边新平台“双轮驱动”的生机勃勃局面。

六、问：您如何看待中国同澳大利亚、新西兰在太平洋岛国地区的竞争合作关系？

王毅：对太平洋岛国来说，中国并不是“新来者”，而是相知相交多年的“老朋友”。中国同岛国建立外交关系已近半个世纪，彼此已成为守望相助、相知相亲的朋友和伙伴。中国和岛国关系的全面发展更不是“横空出世”，而是“水到渠成”。

我们无意同谁比拼什么影响力，也没有兴趣搞什么地缘争夺。中国尊重岛国同其他国家业已建立的各种联系，尊重澳大利亚、新西兰与岛国的传统纽带，中方已同澳、新在岛国开展了一些三方合作，效果是好的，也受到岛国的支持和欢迎。中方愿继续本着开放态度，根据岛国的意愿，同澳、新在南太地区开展更多三方或四方合作，发挥各自优势，形成更大合力。

七、请问此访期间，中国同太平洋岛国共建“一带一路”方面取得了哪些进展？

王毅：太平洋岛国位于“一带一路”倡议南向延伸地带，是共建“一带一路”重要伙伴。此访期间，我们感受到各岛国对共建“一带一路”热情高涨、愿望强烈，都期待本国发展战略同“一带一路”加强对接，通过高质量共建“一带一路”加快自身发展振兴。

中国同10个建交岛国均已签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，同巴布亚新几内亚、瓦努阿图还进一步签署了共建“一带一路”合作规划。此访期间，中国又同基里巴斯签署了共建“一带一路”的实施方案，还同各建交岛国签署并达成了52项双边合作成果，涵盖应对气候变化、抗击疫情、防灾减灾、绿色发展、医疗卫生、农业、贸易、民航、旅游、地方等15个合作领域。所罗门群岛国家转诊医院综合医疗中心等一大批互利合作项目或交付揭牌，或即将上马。

中国将继续本着共商共建共享理念，加强同岛国的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，积极呼应岛国扩大同中国贸易投资、农林渔业、矿产能源、旅游人文等领域合作的心声，扩大对岛国市场准入，帮助岛国更好共享中国市场红利。总之，中方将同岛国共同挖掘合作潜能，在太平洋上架起一条合作之路、发展之路、繁荣之路。

八、第二次中国－太平洋岛国外长会上，中方表示将陆续打造针对太平洋岛国的六个合作新平台。能否进一步介绍中方的考虑？

王毅：去年首次中国－太平洋岛国外长会上，中方宣布建立中国－太平洋岛国应对气候变化合作中心、减贫与发展合作中心和应急物资储备库，得到岛国热烈欢迎。岛国应对气候变化有着特殊和紧迫需要，新冠疫情又加剧了贫困的发生，自然灾害更是岛国面临的经常性挑战。上述三个平台，就是急岛国之所急，应岛国之所需。其中，应急物资储备库已为帮助汤加火山爆发灾后重建、各岛国抗击疫情发挥了积极作用。

第二次外长会上，中方又宣布建立中国－太平洋岛国农业合作示范中心、防灾减灾合作中心、菌草技术示范中心。农业是岛国最主要的产业，与岛国民生息息相关。菌草技术合作是习近平主席当年送给岛国人民的一件礼物，已在各岛国广泛推广，有助于更好利用土地资源、提高民众收入。防灾减灾合作中心同应急物资储备库相互补充，可以帮助岛国加强灾害综合监测预警，提高应急救援能力。一经宣布，各建交岛国都热烈响应、纷纷表达希积极参与。

这六个合作新平台，都是针对岛国度身定制，紧贴岛国实际。中方将在此框架下，调动更多资源、凝聚更多共识，开展人力培训，设立示范项目，与岛国一起，推动合作提质升级，造福岛国人民。

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