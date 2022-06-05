新华社北京6月5日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京5日在采访中表示，如果西方国家向乌克兰提供远程导弹，俄将“做出相应的结论并打击之前没有打击过的目标”。据乌克兰国家通讯社5日报道，乌首都基辅市市长克利奇科说，该市达尔尼茨基区和第聂伯罗夫斯基区的基础设施当天早上遭导弹袭击，造成1人受伤。

——在俄罗斯一家电视台5日播出的采访中，普京表示，如果西方国家向乌克兰提供远程导弹，俄将“做出相应的结论并打击之前没有打击过的目标”。他说，美国向乌克兰提供多管火箭炮系统“改变不了任何事情，只是尽可能地延长冲突时间”。乌军已经拥有类似武器，西方供应此类武器“只是为了弥补基辅方面的军事装备损失”。

——据乌克兰国家通讯社5日报道，基辅市市长克利奇科说，该市达尔尼茨基区和第聂伯罗夫斯基区的基础设施当天早上遭导弹袭击，造成1人受伤。乌空军司令部在社交媒体发文说，俄军当天向基辅市发射多枚导弹，其中一枚被乌空军拦截，初步调查显示导弹是俄军从位于里海区域的图-95轰炸机上发射的。乌国家铁路公司官员说，俄军袭击的主要目标是铁路设施。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日表示，俄军使用高精度远程空基导弹打击基辅郊区，摧毁了东欧国家提供的T-72坦克和车辆维修企业厂房内的其他装甲车辆。他说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军189架战机、129架直升机、1114架无人机、330套防空导弹系统、3416辆坦克和其他装甲车、470台多管火箭炮、1778门野战火炮及迫击炮和3419辆特种军用车辆。

——据乌克兰国家通讯社4日报道，乌总统泽连斯基当天在发给美国市长会议年会的视频中呼吁美国城市断绝与俄罗斯城市的联系，终止两国间的姐妹城市关系。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫4日说，乌克兰武装部队在北顿涅茨克的战斗中遭受重大损失，正在向利西昌斯克方向撤退。他还说，在北顿涅茨克，乌政府命令乌军在盛放化学品的存储罐内埋雷，并试图将此事嫁祸给俄军。乌方计划通过爆破化学品存储罐，建立化学污染区以迟滞俄军进攻，此举或导致平民受伤。

——乌通社4日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当天上午，俄军在北顿涅茨克市工业区发起攻势，双方的巷战仍在继续。

——乌克兰政府4日发表声明说，乌方与俄方2日在扎波罗热地区按照双方达成的“160换160”方案交换了阵亡士兵遗体。

——德国联邦议院3日批准为联邦国防军设立1000亿欧元专项预算，用于采购军备物资。德国总理朔尔茨此前在联邦议院发表演讲时提出设立这一专门预算，作为对俄乌冲突的回应。（参与记者：李铭、李东旭、李超、李奥、耿鹏宇、赵冰）

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