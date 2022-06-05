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“为世界经济复苏增添力量”

本报记者  姜  波
2022年06月05日03:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　“当前，国际环境愈加复杂和充满不确定性，尤其是面临需求收缩和供应链不稳定等压力，但中国经济体量大、市场规模大，拥有广阔的发展空间。”西班牙东亚问题专家圣地亚哥·卡斯蒂约近日在接受本报记者采访时表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，发展不会止步。

　　卡斯蒂约认为，面对新冠肺炎疫情挑战，中国统筹疫情防控和经济社会发展，取得了积极成效。“2020年，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体，2021年经济增速在全球主要经济体中也名列前茅，显示出中国经济的强大韧性和内生动力。”

　　卡斯蒂约表示，作为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国及全球第二大消费市场，中国对外投资影响力日益提升，在全球产业链供应链中的作用无可替代，“毋庸置疑，中国的工业进步和经济增长将成为21世纪的一个大事件。”

　　在卡斯蒂约看来，后疫情时代，为推动全球经济尽快复苏，世界各国必须加快创新步伐。“为此，我们必须同保护主义作斗争，维护多边主义，共同建设开放型世界经济。中国一直是多边主义和经济全球化的倡导者、推动者和践行者。”卡斯蒂约表示，“中国不断深化结构性改革，持续扩大对外开放，在实现自身发展的同时，努力带动其他国家和地区共同进步，为世界经济复苏增添力量。”

　　谈到西中经贸合作时，卡斯蒂约表示，两国双边经贸关系保持稳步发展，中国是西班牙在欧盟外的最大贸易伙伴，也是西班牙在亚洲地区最大的出口市场。中国对西班牙产品、技术和服务需求旺盛，对助力西班牙经济增长具有重要意义。同时，随着近年来中国在西班牙各领域投资的不断增长，中国在西班牙经济发展中的作用日益凸显。“长期来看，中国经济将对世界经济产生越来越重要的影响，这将给包括西班牙在内的各国带来更多发展机遇。”

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月05日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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