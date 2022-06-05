本报记者 王传宝

6月的突尼斯风光迷人，多彩的鲜花点缀着大街小巷，挺拔的棕榈树在海风中摇曳。日前，中国援建突尼斯外交培训学院项目如期竣工并完成交接，成为中突友谊的新地标。

学院坐落在突尼斯外交部附近，是一座5层楼的现代化建筑，总建筑面积约1.2万平方米。走进大楼，多功能教室、报告厅、会议厅等设施一应俱全，整齐摆放的桌椅以蓝白为主色调，与地中海风光相得益彰。突尼斯外交培训学院院长扎里夫告诉记者，学院不仅培训突尼斯本国外交官，还将使用阿拉伯语、法语、英语等多种语言，对来自阿拉伯国家和非洲国家的外交官进行培训。

突尼斯外长杰兰迪在项目交接仪式上表示，该项目是突中紧密友好合作关系的象征。两国建交以来，各领域合作计划和发展项目为突尼斯人民带来实实在在的好处。突尼斯愿与包括中国在内的友好国家开展交流与培训合作，共同弘扬联合国宪章宗旨和原则。

据了解，援突外交培训学院项目是2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”重点项目之一，2019年5月开工建设。“很荣幸与中企技术人员共事，他们在工作中表现出的专业精神和严谨作风值得我们学习借鉴。”突尼斯住房装备部负责该项目的代表舒克力说，无论是室外景观设计，还是大楼内部工程质量，都赢得业界人士交口称赞。这是他本人参与过的项目中建设质量和水平最高的项目之一。

拉伊姆是突尼斯迦太基大学的一名学生，立志成为职业外交官。项目交接当天，她专门到培训大楼前拍照留念。在拉伊姆看来，这座美丽的建筑将成为突尼斯首都的新景观，激励更多在校大学生投身外交事业，为人类友好与和平作贡献。

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)