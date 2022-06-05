人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

世界环境日来临之际 国际奥委会称赞北京冬奥会

2022年06月05日00:59 | 来源：新华网
小字号

新华社北京6月4日电（记者姬烨）在6月5日世界环境日来临之际，国际奥委会发文称赞北京冬奥会在低碳环保和可持续发展方面所做的努力与尝试。

国际奥委会官网截图

国际奥委会表示，据统计，从1896年雅典奥运会到2018年平昌冬奥会，85%的永久奥运场馆都继续投入使用。奥运场馆成为举办地居民的体育锻炼场所，也创造许多就业岗位，带动城市和区域发展，提升居民生活水平。除此之外，奥运场馆也成为举办地展现低碳环保新理念、新技术的平台。

国际奥委会列举了往届奥运会、冬奥会在低碳环保和可持续发展方面的措施，其中提及北京冬奥会。文章认为，作为“双奥场馆”，国家游泳中心（又称“冰立方”）的建筑外表使用的气泡可以充分留住太阳能，让充足的日光照进场馆，进而降低能耗。而这座场馆的创新科技还包括能源回收和水循环系统。设计师表示，这是世界上抗震能力最强的建筑之一。

水立方（冰立方）。新华社发

国际奥委会还表示，在北京冬奥会上，二氧化碳制冷系统首次在中国和冬奥会上使用，四座冰上场馆采用了该技术，大幅降低碳排放和能源消耗。与传统制冷系统相比，使用这一新技术可以每年减少相当于3900辆汽车的碳排放量。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部