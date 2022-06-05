新华社北京6月4日电（记者姬烨）在6月5日世界环境日来临之际，国际奥委会发文称赞北京冬奥会在低碳环保和可持续发展方面所做的努力与尝试。

国际奥委会官网截图

国际奥委会表示，据统计，从1896年雅典奥运会到2018年平昌冬奥会，85%的永久奥运场馆都继续投入使用。奥运场馆成为举办地居民的体育锻炼场所，也创造许多就业岗位，带动城市和区域发展，提升居民生活水平。除此之外，奥运场馆也成为举办地展现低碳环保新理念、新技术的平台。

国际奥委会列举了往届奥运会、冬奥会在低碳环保和可持续发展方面的措施，其中提及北京冬奥会。文章认为，作为“双奥场馆”，国家游泳中心（又称“冰立方”）的建筑外表使用的气泡可以充分留住太阳能，让充足的日光照进场馆，进而降低能耗。而这座场馆的创新科技还包括能源回收和水循环系统。设计师表示，这是世界上抗震能力最强的建筑之一。

水立方（冰立方）。新华社发

国际奥委会还表示，在北京冬奥会上，二氧化碳制冷系统首次在中国和冬奥会上使用，四座冰上场馆采用了该技术，大幅降低碳排放和能源消耗。与传统制冷系统相比，使用这一新技术可以每年减少相当于3900辆汽车的碳排放量。

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