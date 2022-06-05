新华社莫尔兹比港6月4日电（记者白雪飞）当地时间6月3日，巴布亚新几内亚外长埃奥在会见记者时积极评价中国为南太地区尤其是巴新经济社会发展提供的重要支持和帮助。

埃奥说，巴新和其它岛国长期以来一直被当作原材料出口国。一些国家通过法律条约限制巴新，刻意使我们对进口国产生依赖。几十年来，巴新近80%的资源作为原材料出口，经济发展疲软，教育卫生事业落后。巴新有维护自己资源的权利，不能一直被利用，我们要站起来说不。

埃奥表示，巴新寻求一切合作的机会，同所有愿意帮助我们的国家开展平等、公平、共享的合作，这是我们一直以来的梦想和追求。中国愿意加大同巴新合作，尤其是帮助我们发展加工业，扩大制成品出口，加快实现现代化，我们十分欢迎。中国每次带来的方案都是为了互利共赢，而不是为了剥削我们，希望其它大国都能像中国一样对待我们。巴新愿同中方加强对接、拓展机遇、发展经济、创造就业。巴新不能是世界的看客，也不应被落下，我们要做世界的参与者和建设者，实现共同发展。

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