美国漫画，看看还是挺有意思的

（一）

美国的这个阴谋破产了，现在正恼羞成怒。

什么阴谋？

就是希望操纵联合国人权事务高级专员巴切莱特访华，在新疆问题上对中国发动攻击。

斗争还是很激烈的。

在6月2日的联合国安理会上，针对美国、英国的无理指责，中国常驻联合国副代表戴兵说，西方有句谚语，你撒了一个谎，就要制造另外100个谎言来掩盖它。所谓新疆存在“种族灭绝”和“强迫劳动”，这是彻头彻尾的“世纪谎言”……

确实是“世纪谎言”，但架不住有些人就是别有用心。

戴兵就进而指出：美国、英国害怕其编造的关于新疆“种族灭绝”、“强迫劳动”的谎言被国际社会识破，所以不惜编造更多的谎言抹黑中方，来误导国际社会。

最近的一场斗争，就围绕巴切莱特访华展开，几个很有意思的细节。

细节一，早前，攻击中国不配合。

美国等一些国家一直攻击中国，不让联合国人权高专访华，借此暗示中方有什么不可告人的秘密。

怎么办？中方的对策，其实很简单，那就商定好合适时间，让人权高专亲自来看看。

毕竟，百闻不如一见。

但这种抹黑手法，美国一直很擅长。记得疫情之初，在病毒溯源问题上，美国也指责中国阻止世卫专家团访华，中方针锋相对，让专家团来中国走走看看，谎言不攻自破。

细节二，行前，指责巴切莱特访华是个错误。

看到中国没有按照美国剧本行事，而是欢迎巴切莱特访华。美国又迅速改变态度，在巴切莱特行前，指责她的访问是错误的，行程会受中方掌控，云云。

看到俄新社有文章就嘲讽：起初，一些所谓专业新疆人权卫士几个月来一直呼喊联合国人权高专访华。他们似乎认为，这永远不会发生。但当巴切莱特真的前往中国时，他们又开始叫嚣这是一个错误，不应该去。

以至于外交部发言人赵立坚公开驳斥： 巴切莱特高专在华期间的活动安排，均是根据其意愿，经双方充分协商进行的。巴切莱特高专在新闻发布会上也表示，访华期间进行了不受监督的广泛交流。何来限制？何来操纵？

那答案就很明显了。用赵立坚的话说：事实上，真正想操纵此访的，恰恰是美方。

细节三，行后，更要求巴切莱特辞职。

这次备受瞩目的访华，巴切莱特去了广州和新疆，一路走，一路看，一路交流。

按照外交部副部长马朝旭的介绍，在新疆期间，中方向巴切莱特全面介绍了新疆反恐和去极端化、经济社会发展、民族宗教、劳动权利保障等方面举措和成就，巴切莱特在喀什、乌鲁木齐进行实地参访，同少数民族群众、专家学者等各界人士进行座谈交流……

他最后的结论：在双方共同努力下，此访取得积极务实成果。

一次美方试图问罪中国的行程，最后竟然“取得积极务实成果”，显然，这是西方有些人无法接受的。

虽然美国官方还是老一套说辞，但美方操纵的一些所谓“人权组织”和人士，近来频频对巴切莱特发起围攻，甚至要求她辞职。

唉，只因为没有让美国人满意，美方直接要求联合国人权高专走人。

是不是有点恼羞成怒？

（二）

为什么会这样？

我不喜欢阴谋论，但具体到新疆问题，美国借巴切莱特访华，展开一系列的攻击和抹黑，不能不质疑西方一些人的用意。

美国真的关心新疆人权吗？

要知道，过去20年，美国与很多伊斯兰教国家发生过激烈的冲突，军事入侵阿富汗、伊拉克，严厉制裁伊朗、叙利亚，制造了多少悲剧，多少平民被美军“误杀”，照片、视频为证，美国也无法抵赖，人权在哪里？

但美国不关心阿富汗和伊拉克，就是特别关心中国新疆，用一些朋友的话说，这不过是借此抹黑中国的国际声誉，挑动中国的内乱，同时打击新疆在“一带一路”中的重要作用，等等。

很有意思的是，最应该有态度的中东国家，看法就和西方很不一样。比如，今年年初，沙特外交大臣费萨尔访华，他当着王毅的面说，沙特坚定支持中国在涉疆、人权等问题上的正当立场。王毅也说，沙特作为重要伊斯兰国家在涉疆问题上仗义执言，反对干涉中国内政，中方高度赞赏。

这就是中东国家的态度，不知道美国看到了没有。当然，即便看到了，也只当没看见。在这些人眼里，西方反恐是反恐，中国反恐就是人权问题。

双标让人无语。而且，西方所谓“种族灭绝”的指控，又太荒诞不经。

华春莹日前就在推特上发过一张数字对比图：

美国印第安人数量：

16世纪（1500s)，500万；

20世纪（1900s)，25万；

中国维吾尔族人口：

20世纪50年代（1950s)，360万；

21世纪20年代（2020s)，1160万。

谁在“种族灭绝”，再明显不过。

但美国还不断加戏，最近更以所谓“强迫劳动”为由，宣称要全面封杀新疆产品；同时对巴切莱特各种施压，现在更闹到要巴切莱特辞职的地步。

最后，怎么看？

还是粗浅三点吧。

第一，巴切莱特也面临巨大压力。

作为一个资深政治家，巴切莱特当过智利的总统，在人权高专岗位上的工作，也是可圈可点。但即便这样的资历，她毕竟非西方的政客，她所受到的掣肘，也是可想而知。

尤其这次新疆之行，美西方的各种抹黑和攻击，肯定也让她感到前所未有的压力。

顶住压力，坚守良知，在这个世界，有时也是一件很不容易的事情。

第二，中国外交确实也有一套。

斗争还是很精彩的。

美国认定中国不敢让人权高专访华，所以各种抹黑，但中国审时度势，就是邀请巴切莱特来华，而且让她想看什么看什么。

王毅亲自在广州迎接，最高领导人还视频会见，坦率地说，这都是有些破格的外交举动，也凸显中国对巴切莱特访华的重视，也希望她是一个理性公正之人，能说上几句公道话。

当然，斗争还在继续。对美国来说，不让巴切莱特访华，美国可以攻击；让巴切莱特来华，美国还可以攻击；不管巴切莱特说了什么，美国都可以攻击……

反正，就是攻击。你永远不能叫醒一个装睡的人。

第三，来而不往非礼也。

我总觉得，对付这样的抹黑和攻击，澄清和坦荡是必要的，同时，也要来而不往非礼也。

就在巴切莱特访华期间，美国又发生大规模枪击案，可怜19名小学生，死在了枪口之下。连拜登都感叹，这是一场屠杀。

每年美国那么多场屠杀，这不是侵犯人权是什么？美国政府做了些什么？巴切莱特，是不是更应该去美国看看。

还有，层出不穷的种族歧视案，黑人愤怒到“我无法呼吸”，华人也遭遇各种攻击。这种明目张胆的的歧视，人权高专，是不是也应该去调查调查。

这个世界，人权保障没有最好，只有更好，全人类都要加油。

在人权问题上，不存在十全十美的“理想国”，不需要对别国颐指气使的“教师爷”。唉，很多时候，一个不争的事实是，理想国里不理想，教师爷家里一地鸡毛。

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(责编：胡永秋、杨光宇)