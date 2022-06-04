新华社斯德哥尔摩6月3日电（记者和苗）中国驻瑞典大使崔爱民3日率代表团出席“斯德哥尔摩+50”国际环境会议时表示，中国愿继续与国际社会一道，携手呵护地球家园。

崔爱民当天在会议上发言时说，联合国于1972年6月首次召开的人类环境会议是采取共同行动保护地球环境的起点，标志着人类对环境问题的普遍觉醒。50年来，中国不断深化对人与自然基本规律的认识，将节约资源和保护环境确立为基本国策，实施可持续发展战略，积极参与全球环境治理。

崔爱民说，中国提出的全球发展倡议，呼吁国际社会关注包括气候变化和绿色发展在内的发展议题，受到国际社会积极响应。展望未来，中国愿继续与国际社会一道，携手呵护地球家园，共享美丽世界和繁荣未来。

为期2天的“斯德哥尔摩+50”国际环境会议2日在瑞典首都斯德哥尔摩举行，会议呼吁各方为健康的地球和共同繁荣采取紧急行动。同时，本次会议也是纪念1972年在斯德哥尔摩举办的首届联合国人类环境会议，并庆祝全球环保行动兴起50周年。

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