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经合组织：全球塑料制品产量40年内要涨近两倍

2022年06月04日15:41 | 来源：新华网
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新华社北京6月4日电 经济合作与发展组织3日发布的报告显示，到2060年，全球塑料制品年产量将达到12亿吨，接近目前的三倍；如果不提高循环利用率，届时塑料垃圾数量也要增加近两倍。

经合组织数据显示，2019年全球塑料制品用量为大约4.6亿吨，相比20年前翻番。塑料垃圾数量也几乎翻番，超过3.5亿吨，其中不到10%得到回收利用。

3月2日，在肯尼亚首都内罗毕，第五届联合国环境大会续会的参会代表观看一件艺术品，该艺术品展现了一个水龙头中流出的塑料瓶。新华社记者龙雷摄

根据报告，上世纪50年代以来，人类生产了大约83亿吨塑料制品，其中60%被填埋、焚烧或直接倒入江河湖海。

塑料垃圾的数量之多、分布范围之广、影响之大令人警惕。研究显示，在深海鱼体内、在北极海底都发现了塑料颗粒。据估算，塑料垃圾每年导致超过100万只海鸟和10万多头海洋哺乳动物死亡。

经合组织秘书长马赛厄斯·科尔曼说：“塑料污染是21世纪最严峻的环境挑战之一，对环境系统和人类健康造成广泛损害。”

报告预测，按目前趋势，到2060年，北美、欧洲和东亚地区塑料制品用量将翻番；在其他新兴市场和发展中国家，这一数量将增至3到5倍；在撒哈拉以南非洲地区将增至6倍多。

按报告说法，受经济发展和人口增长影响，全球塑料制品产量增加不可避免，但有效的回收政策能够显著减少塑料垃圾的数量。

堆放在韩国江原道横城郡的一个塑料垃圾处理厂内的废弃PET塑料瓶（2021年5月27日摄）。新华社记者王婧嫱摄

报告说：“协作和积极的全球努力几乎能够在2060年消灭塑料污染。”

报告指出，塑料垃圾回收利用还有助于减少温室气体排放。目前，每年与塑料制品相关的温室气体排放量在20亿吨左右，占人类排放温室气体的大约3%。经合组织警告，如果不设定相关限制目标，这一数量到2060年将翻番。

3月2日，第五届联合国环境大会续会在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。这项决议具有法律约束力，旨在推动全球治理塑料污染。（刘秀玲）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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