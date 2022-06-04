人民网华盛顿6月4日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚访问美国得州休斯敦，并出席了休斯敦侨界欢迎宴会。

在活动上，秦刚大使表示，在中美交流史中，休斯敦是个特殊的地方。中国驻美国第一个总领馆在休斯敦建立。中国在得州投资企业有200多家。2018年得州成为美国对华出口最多的州，吸引中国投资数量居全美之首，与中国友好省州市关系多达19对。双方文化、教育、科技等各领域交流密切。

秦刚大使指出，2020年7月美方悍然关闭中国驻休斯敦总领馆，严重损害美南人民获得中国政府领事服务的权利，严重影响美南各州同中国的正常交流合作。近两年来美南民众对由此造成的困扰、不便感到愤怒和悲哀，要求美方纠正错误的呼声越发强烈。

秦刚大使强调，中美关系关乎华侨华人的切身权益。中美关系稳，华人才能安。中华民族强，海外中华儿女才能更加挺起腰杆、增添底气。希望得州华侨华人继续大力支持祖（籍）国建设发展和统一大业，团结进取，融入当地，勇敢发声，维护好自身权益，为中华民族伟大复兴，为中美友好，为中国与得州的交往与合作做出更大贡献。

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