新华社里约热内卢6月3日电 专访：“生态文明理念有助于为人类创造一个更美好的未来”——访巴西前环境部长伊莎贝拉·特谢拉

新华社记者陈威华 赵焱 谢照

伊莎贝拉·特谢拉对中国倡导的生态文明理念感触很深。这位曾于2010年至2016年担任巴西环境部长的环保专家近期接受新华社记者专访时表示，建设人与自然和谐共处的美好家园是她的毕生追求，“生态文明理念有助于为人类创造一个更美好的未来”。

特谢拉见证了1992年6月在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会。她说：“1992年联合国环境与发展大会举行时，我的职业生涯刚起步不久，我当时工作的巴西环境和可再生自然资源管理局就是在那个时代背景下设立的。可以说，这次大会影响了我的一生，也让我把实现人与自然和谐共处作为我的毕生追求。”

这位环保专家认为，1992年联合国环境与发展大会给人类社会留下了巨大的精神遗产。作为当时环境与发展领域规模最大、级别最高的一次国际会议，它梳理了人与自然关系等一系列问题，让全世界的政策制定者更加关注人类社会的可持续发展，其中一大成就就是通过了《生物多样性公约》。

今年，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议将继续在中国昆明举行。特谢拉表示，中国这些年来高度重视环保问题，在生物多样性保护领域取得了卓越成绩，给世界提供了有益经验，“相信昆明大会将取得预期成果”。

COP15大会的主题是“生态文明：共建地球生命共同体”。对此，特谢拉说：“中国刚提出‘生态文明’这个概念时，我就认为这是一个十分进步的理念。现在，生态文明理念已经成功地转化为公共政策，转化为各国的国家承诺。它从政治、经济和道德的角度，让全世界更加关注如何实现平衡发展。”

她认为，1992年联合国环境与发展大会推动了发展中国家在应对可持续发展问题上的合作，“而生态文明理念可以通过南南合作的途径，改变目前以南北合作为主的模式，实现东西合作，推动西方世界和东方世界实现发展理念的趋同，创造一个更美好的未来”。

特谢拉指出，作为南北半球两个最大的发展中国家，巴西和中国可以充分发挥影响力，推动国际社会达成共识，让《生物多样性公约》各缔约方清楚地意识到自己所负的责任，通过昆明大会传递出更加清晰的信息。

“我们有责任开展合作，为人类的永续发展、为实现人与自然和谐相处的愿景付出自己的一份努力。”她说。

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