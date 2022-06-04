新华社帝力6月4日电（记者汪奥娜）当地时间6月3日，东帝汶总理鲁瓦克在帝力会见国务委员兼外长王毅。

鲁瓦克热烈欢迎王毅在东中建交20周年之际访东，表示此访体现了中方对双边关系的高度重视和深化双方合作的积极意愿。鲁瓦克说，东中两国交往源远流长，建交以来，双方在广泛领域开展互利合作。东方衷心感谢中方自建交以来就一直雪中送炭，助力东维护安全、应对灾害、抗击疫情，感谢中方在国际上为东仗义执言，支持东融入国际体系。东也永远是中国的朋友，将致力于巩固建交成果，坚定奉行一个中国政策，拓展友好合作，开辟两国关系发展新前景。

王毅表示，祝贺东恢复独立20周年，同时也共祝两国建交20周年。东独立日和两国建交日在同一天，充分说明两国从建交之日起就坚定站在一起。中方赞赏东奉行一个中国政策，理解支持中方维护核心利益和正当主张。中方也同样支持东维护主权独立、民族尊严，自主选择发展道路和治理模式，在地区和国际事务中发挥更大作用。愿同东全面总结两国交往成功经验，共同规划好双边关系下一个20年发展。

王毅说，双方已签署“一带一路”合作谅解备忘录，“一网一路一港”在东落地，有力支持东基础设施建设和民生改善。中方愿尽快共同编制“一带一路”合作规划，确定重点领域，为东疫后经济复苏和中长期发展注入新动力。去年东对华出口增加90多倍，充分展现两国经贸合作巨大潜力。中方欢迎东充分利用中国超大规模市场机遇，同时鼓励中国企业赴东投资兴业，为东经济发展提供支持。中方还将继续向东派遣医疗队，支持东抗疫。

鲁瓦克说，在中国共产党领导下，中国实现经济快速发展和数亿人脱贫的奇迹，伟大成就无可比拟，东方期待抓住中国带来的巨大发展机遇，扩大双方经贸投资、基础设施、教育、旅游等各领域务实合作，加快自主发展，为东人民带来更多福祉。

王毅表示，中国共产党从诞生之日起，就坚持为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命。中国找到了符合自身国情的中国特色社会主义道路，提前十年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，减贫人口占同期全球减贫人口的70%。这是中国人民的成就、世界人民的胜利、人类文明的进步。我们愿同广大发展中国家加强合作，坚持独立自主，加快各自发展，实现共同繁荣。

会见后，双方共同为建交20周年纪念封揭幕。

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