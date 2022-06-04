新华社帝力6月4日电（记者汪奥娜）当地时间6月3日，国务委员兼外长王毅在帝力同东帝汶外长阿达尔吉萨举行会谈。

王毅表示，今年是东帝汶独立20周年，也是中国同东帝汶建交20周年，可谓双喜临门。20年来，双方相互支持、相互信任，两国关系稳步发展，务实合作日益深化。中方赞赏东恪守建交共识、坚定奉行一个中国政策，理解并支持中方维护核心利益，愿同东秉持建交初心，接续传统友谊，不断丰富双边关系内涵，共同擘画两国关系下一个20年更加美好的蓝图，打造大小国家相互尊重、平等互利、共同发展的范例。

王毅说，双方合作建设的东“一网一路一港”项目成为务实合作的标杆，极大缓解东电力短缺，促进东基础设施建设和互联互通，为东经济发展起到了夯基垒台的作用。双边经贸额去年同比翻了近一番，帝汶咖啡在中国成为“网红”产品，充分展现了两国合作的韧性和潜力。中东在疫情中守望相助，中国率先向东提供疫苗和抗疫物资，中国医疗队同东方积极分享抗疫诊疗经验。中国向东派遣的9批医疗队诊治患者30余万人，赢得广泛赞誉。中方将继续根据东需要，尽己所能为东增强人民健康福祉提供帮助支持。

阿达尔吉萨说，东中友谊历史悠久，务实合作成果丰硕。感谢中国长期以来为东争取独立、建设国家、维护安全提供的巨大帮助。东帝汶将继续坚持一个中国原则这一双边关系的基石，加强互利共赢合作，实现多元化发展。

双方将适时启动编制共建“一带一路”合作规划文本磋商，建立两国副外长级磋商机制。

双方愿深化发展战略对接，深化基础设施、能源产能、扶贫、教育卫生等重点领域互利合作，助力东自主发展，提升人民福祉。

双方希继续开展杂交水稻、菌草技术等合作，建设农业高新技术开发区，助力东粮食自给和农业现代化进程。探讨全产业链渔业合作，助力东增加当地就业和税收。

双方同意加强地区事务协调。王毅表示，中方支持东在地区事务中发挥更大作用，支持东加入世贸组织，愿同东分享经验。欢迎东继续积极参与中国－葡语国家经贸合作论坛。

双方就倡导和坚持多边主义达成高度共识。王毅表示，多边主义是发展中国家的安身立命之所。在当前变乱交织的国际形势下，中方愿同包括东在内的发展中国家一道，支持联合国发挥核心作用，捍卫以国际法为基础的国际秩序，反对单边霸凌、冷战思维、阵营对立，维护地区和平稳定，尤其要防止其他地区乱局在本地区复制。

双方还就安理会改革交换了意见。王毅强调，中方主张安理会改革应首先增强发展中国家的代表性和发言权，使更多中小国家参与安理会决策。

会谈后，双方出席了经济技术、数字电视、医疗卫生等合作文件签字仪式，并为东帝汶商学院孔子课堂、中国－东帝汶友谊足球场揭幕。

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