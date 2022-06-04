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通讯：老挝举办首届“端午诗会”

2022年06月04日13:45 | 来源：新华网
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新华社万象6月4日电 通讯：老挝举办首届“端午诗会”

新华社记者章建华 陈彩军

位于老挝首都万象的老挝国立大学礼堂3日装扮一新，老挝中国文化中心联合老挝国立大学当天在这里举办老挝首届“端午诗会”。

老挝中国文化中心主任李医平在开幕致辞中表示，希望此次学习中文、了解中国文化的活动，增进中老两国人民相互了解。

老挝国立大学副校长宋占说，老挝“中文热”一直热度不减，中文教育已被老挝纳入国家教育体系，相信本次诗会的成功举办，将让学生们更直观地感知中国，激发他们学习中文、了解中国文化的兴趣。

诗会在老挝国立大学中文系学生表演的歌舞《情系中老》中开场。老挝中国文化中心工作人员集体朗诵了中国现代诗《面朝大海，春暖花开》。随后，老挝学生朗诵了余光中的《漂给屈原》。

诗会上，老挝国立大学中文系的34名学生先后登台，诵读了张志和的《渔歌子》、苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》、辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》、梁启超的《少年中国说》以及徐志摩的《再别康桥》等。

中老参会人员还集体朗诵《中老友谊之歌》，表达了中老两国山水相依的世代友好情谊，以及对两国一起向未来的美好祈愿。

“通过这次活动，我们学习收获了很多，比如了解了中国端午节的起源。”老挝国立大学大四学生蓬提对记者说。

“这次活动打破了学生平时仅从书本上学习知识的局限，他们通过朗诵诗歌探寻端午节的起源，进一步了解中国诗人及诗人作品背后的故事。”老挝国立大学中文系主任宋莎努说。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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