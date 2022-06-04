人民网布达佩斯6月3日电 （记者于洋）当地时间6月3日，布达佩斯6区的埃克尔·费伦茨小学里喜气洋洋、氛围热烈，200多名全校师生参与了布达佩斯中国文化中心组织的“一起过端午——中国文化体验日”活动。小朋友们在志愿者带领下体验了 “旱地龙舟赛”“画额”“绘蛋”“纸折粽子”“辨五毒”等端午特色游戏，并举办了一系列互动性强的中国文化体验活动。

“一起过端午——中国文化体验日”是布达佩斯中国文化中心与该小学共同举办的端午文化进校园活动。活动将传统游戏与游园会的形式相结合，让孩子们体验到节庆之乐和文化之美，同时帮助他们建立起对中国传统文化的美好憧憬。校长霍瓦特·帕洛西·卡塔林表示：“我们很高兴与中国文化中心合作推出这样的体验活动，孩子们玩得都很高兴”。

为扩大中华民族传统节日端午节在海外的影响，营造中匈两国人民携手庆端午的欢乐氛围，布达佩斯中国文化中心推出了系列端午节主题活动。活动采用线上展览展示和线下互动体验的方式同步开展，端午文化进校园就是其中的一部分。

与此同时，其线上部分“五月说端午”也在如火如荼地开展——线上展以清代宫廷画师徐扬《端阳故事图》为主线，兼取齐白石、任伯年等大师的画作，呈现了由中国日报社出品的《话说中国节》之“端午篇”和《出发吧！去中国》之“神奇的中草药”等精品资源，围绕端午时节的物候特点、时令美食与娱乐活动、中医药与养生保健三大主题，分篇章介绍了端午节的传统习俗及相关文化活动，将节令的自然之美，绘画的艺术之美，节庆的生活乐趣与习俗中的人文关怀融为一体，为西方观众呈现了一个健康、风雅又充满情趣的端午节。

不少匈牙利网友饶有兴趣地参加了“斗百草”线上互动，解锁了中国传统游戏的线上新玩法——辨识出互动帖文中五种当地常见的花草名称并给中心留言，其中5名幸运儿获得了古色古香的中式团扇。“端午赠扇”曾是古时文人雅士间的一项重要习俗，以这种方式来设置互动奖项不仅寄寓了中心对中国文化爱好者“安康纳吉”的美好祝愿，还让参与者在不经意间融入到传统节日的氛围中，真正成为了中国文化的践行者，因而具有别样的文化意蕴。

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