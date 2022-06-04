中国驻瑞典大使崔爱民出席“斯德哥尔摩+50”会议。中国驻瑞典大使馆供图

人民网斯德哥尔摩6月3日电 （记者殷淼）中国驻瑞典大使崔爱民6月3日率团出席联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举办的“斯德哥尔摩+50”国际会议，纪念联合国首次人类环境会议召开50周年。崔爱民大使在发言时呼吁国际社会关注包括气候变化和绿色发展在内的发展议题，表示中国政府愿在全球发展倡议框架下同各方加强务实合作，为“共建健康星球，共享繁荣未来”而共同努力。

崔爱民大使在大会上发言时首先代表中国政府对“斯德哥尔摩+50”会议召开表示热烈祝贺。他说，50年前，联合国首次召开的人类环境会议是采取共同行动保护地球环境的起点，标志着人类对环境问题的普遍觉醒。

崔爱民大使表示，50年来，中国不断深化对人与自然基本规律的认识，将节约资源和保护环境确立为基本国策，实施可持续发展战略，积极参与全球环境治理。

崔爱民大使说，近十年来，中国以习近平生态文明思想为指导，把生态文明建设放在突出地位，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，措施之实、力度之大、成效之显著前所未有。主要表现在以下几个方面：一是统筹系统治理，森林覆盖率达到 23%，为全球贡献了四分之一的新增绿化面积和五分之一的土地恢复净面积。二是不断优化产业能源结构，走绿色低碳循环发展之路，单位GDP 煤炭消费量大幅下降，可再生能源开发利用规模居世界第一。三是坚决向污染宣战，持续改善生态环境质量。空气和地表水质量不断改善。四是深入参与全球环境治理。推动《巴黎协定》生效和实施。宣布碳达峰、碳中和目标，不再新建境外煤电项目。成功举办 COP15 第一阶段会议，发布《昆明宣言》，率先出资 15 亿人民币设立保护基金，为全球生物多样性治理注入强劲政治推动力。

崔爱民大使表示，展望未来，中国愿继续与国际社会一道，携手呵护地球家园，共享美丽世界和繁荣未来。首先，我们要坚持人与自然和谐共生理念。尊重自然、顺应自然、保护自然，坚定不移推动绿色低碳发展和转型。第二，我们要秉持人类命运共同体理念。同心协力，抓紧行动，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。第三，我们要践行真正的多边主义。切实履行国际公约，坚持共同但有区别的责任和各自能力原则。

崔爱民大使说，习近平主席在第 76 届联大提出全球发展倡议，呼吁国际社会关注包括气候变化和绿色发展在内的发展议题，受到国际社会积极响应。中方愿在全球发展倡议框架下同各方加强务实合作，动员国际发展资源，重振全球发展伙伴关系，为加快落实 2030 议程凝聚合力。

崔爱民大使最后表示，道阻且长，行则将至。让我们继往开来、并肩前行，共建健康星球，共享繁荣未来!

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