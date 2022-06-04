人民网里约热内卢6月2日电 （记者毕梦瀛、吴杰）6月2日，巴西阿拉卡茹市、中国烟台市和中国驻累西腓总领馆三方视频交流会举行，中国驻累西腓总领事严宇清、阿拉卡茹市财政局长杰弗森·帕索斯、烟台市外办副主任万弘出席并致辞，阿市规划、预算和管理局长奥古斯托·法比奥、政府局长埃文德罗·加尔迪诺等出席。

严宇清表示，烟台风景优美，交通便利，人杰地灵，是中国历史文化名城、首批14个沿海开放城市之一、山东半岛中心城市和“一带一路”重点建设港口；阿拉卡茹是巴西塞尔希培州首府和工商业中心，交通便利，资源丰富，优质沙滩众多，旅游业发达。两市产业、资源、区位等优势相近，开展友好合作大有可为。希望双方加强相互了解，深挖合作潜能；开展互学互鉴，提升城市治理；推进友好关系，促使合作提质增效。

万弘图文并茂地介绍了烟台基本情况及特色领域并强调，烟台是一座生态美丽、物产丰富、产业兴旺、交通便捷、开放发展和文化底蕴深厚的城市，希望双方通过此次交流推动两市加深相互了解，发掘合作领域，推动两市关系向前发展。

帕索斯介绍了阿拉卡茹市在经济、基础设施建设和投资等领域的发展情况，希望未来双方能够在互补领域加强合作，细化具体内容，为两市关系进一步发展奠定基础。

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