人民网约翰内斯堡6月2日电 （记者闫韫明）近日，驻利比里亚使馆与联合国人权高专办公室驻利机构共同举办利首届发展权研讨会。任义生大使出席会议并致开幕辞和闭幕辞。中国外交部人权事务特别代表李笑梅、北京师范大学“一带一路”学院执行院长胡必亮教授线上出席并致辞。利副总统泰勒特别代表哈里斯法律顾问、卫生部长贾拉、内政部长瑟利夫、全国独立人权委员会主席布朗及联合国驻利协调员斯科特等分别出席开闭幕式并致辞。利外交部、国务部、司法部、性别部等政府部门部长助理等官员、利15个州州长或代表，人权高专办驻利代表埃梅洛尼及加纳、尼日利亚、塞拉利昂、黎巴嫩、古巴、欧盟、英国、瑞典等国驻利大使、代办或代表，加拿大全球人权与非洲研究教授伊巴沃，在利中资机构、华侨华人代表及利酋长与长老理事会、智库学者、民间社会组织及媒体代表等100余人分别以线下或线上方式参会。

任大使在会上介绍了中国政府以人民为中心的发展理念，优先考虑实现生存权和发展权，实行有中国特色的改革开放政策及取得的显著发展成就等情况。宣介了习近平主席关于构建人类命运共同体的理念及“一带一路”倡议、“全球发展倡议”和“全球安全倡议”。介绍了中方积极参与人权领域国际合作，大力推动发展权的落实，以及推进新时代中非、中利友好务实合作有关情况。任大使表示，面对百年变局和世纪疫情，国际社会应坚定维护世界和平与安全，为实现生存权和发展权创造良好条件，并以可持续发展促进可持续安全。中方愿同包括非洲及利比里亚在内的各国携手努力，共建“一带一路”，落实中非合作“九项工程”，构建更加紧密的中非、中利命运共同体，为建设持久和平、共同繁荣的世界做出新的更大贡献。

李笑梅特别代表、胡必亮教授分别通过视频分别介绍了中方关于人权和发展权的立场和成就以及积极开展“一带一路”国际合作等情况。

利副总统特别代表哈里斯在致辞时，祝贺中国驻利使馆同联合国人权高专办首次联合举办利发展权研讨会，强调会议对在利及西非促进发展权、发展和可持续发展的实现意义重大。瑟利夫内政部长、布朗主席等在致辞时感谢中国长期以来为利和平建设、经济社会发展及抗击埃博拉、新冠等疫情等所做巨大贡献，期待国际社会帮助包括利比里亚在内的广大非洲国家加快实现发展权和联合国可持续发展目标，表示利方愿加强同中方等国际伙伴在基础设施建设、法治、反腐、农业、教育、数字经济、卫生及抗疫、能力建设等领域合作，推进利经济社会发展事业。

联合国驻利协调员及各国驻利大使或代表分别致辞，表示各国应加强国际合作与沟通，不断推进各类人权及发展权、性别平等等各项人权事业发展，为促进世界及地区和平稳定及利经济社会发展贡献力量。人权高专办驻利代表感谢中方为双方在西非乃至非洲首次共同举办发展权研讨会所做积极贡献，期待双方加强合作，共同推进世界人权事业的发展。

在为期两天的研讨会期间，与会嘉宾通过致辞、演讲及问答、分组讨论等环节，就发展权的落实及国际合作，中国取得巨大发展成就的启示、“一带一路”国际合作、抗击新冠疫情等国际或区域合作等议题展开深入交流讨论。会议气氛热烈友好，现场不时传来阵阵掌声。与会代表高度赞赏中方与联合国人权高专办共同倡议举办首次发展权研讨会，纷纷称赞中国发展成就及中利务实合作硕果，表示希望学习借鉴中方成功经验，努力推动发展权在利比里亚的实现。

利比里亚国家通讯社、国家广播电台、《非洲首页报》、《新闻报》、《传统报》、《分析家报》、《问询者报》等10余家主流媒体或电台对大会进行了报道。任大使会后并接受了部分媒体的采访。

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