新华社塔林6月3日电（记者郭春菊）爱沙尼亚总理、改革党主席卡拉斯3日宣布，由改革党和中间党组成的爱沙尼亚联合政府中所有7名中间党部长当天被解除职务，其职位分别由7名改革党部长兼任，直至新的联合政府成立。

卡拉斯3日在新闻发布会上说，被解职的部长包括公共管理部长、卫生和劳工部长、外交部长、经济事务和基础设施部长、内政部长、环境部长和文化部长。

卡拉斯当天早些时候向爱沙尼亚总统卡里斯提议解除这7名部长职务，并获得批准。卡拉斯表示，改革党将与祖国党和社会民主党讨论组建新的联合政府。

本月1日，爱沙尼亚改革党支持并以爱沙尼亚政府名义提出的幼儿园教育法案在议会投票表决中因中间党和反对党保守人民党的反对而未获通过。另外，在中间党和所有反对党支持的家庭福利法案草案问题上，改革党持不同意见，双方陷入僵局。

爱沙尼亚改革党在2019年3月举行的爱沙尼亚议会选举中获得34席，成为议会第一大党，但卡拉斯未能成功组阁。中间党主席拉塔斯于当年4月成立由中间党、保守人民党和祖国党组成的联合政府，并出任总理。2021年1月，拉塔斯因中间党可能涉嫌腐败辞去总理职务。随后，卡拉斯成立由改革党和中间党组成的新执政联盟，卡拉斯出任总理，14名部长职位由两党均分。同年3月，拉塔斯当选爱沙尼亚议会议长。

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