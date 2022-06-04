新华社莫斯科6月3日电（记者刘恺 李东旭 耿鹏宇）6月3日，战略要地北顿涅茨克炮声不断，俄罗斯和乌克兰两军的激烈战斗转向城市西部的工业区。俄罗斯2月24日在乌克兰开始的特别军事行动已达百日。

100天来，俄乌冲突导致双方军队大量人员伤亡，也让普通民众流离失所、深受创伤。俄乌之间的攻防战频繁上演，空袭和炮击被许多当地居民视为“寻常”。

“我现在最大的愿望就是战争快点结束，不再增加伤亡……我想念妻子和孩子，她们现在仍在国外。”留守在乌克兰首都基辅的市民亚历山大谈起持续百日的俄乌冲突时黯然神伤。

俄方多次强调特别军事行动将实现所有“既定目标”，而乌克兰总统泽连斯基喊话将“战斗到底”。目前，战事焦点是卢甘斯克地区的利西昌斯克和北顿涅茨克，双方在北顿涅茨克的争夺已经白热化。与此同时，俄乌和谈进程屡屡受挫，短期内似乎看不到冲突缓和迹象。

据联合国统计数据，冲突爆发以来，已有约700万人离开乌克兰。另据俄方数据，从乌克兰和顿巴斯地区疏散至俄境内的平民人数已达160万，其中约有26万名儿童。

冲突爆发以来，西方对俄极限施压，在外交、经济、金融、能源和文化等多领域对俄实施多轮严厉制裁。俄社会经济发展遭遇物价上涨、出口下降、汇率动荡、主权债务面临违约等诸多困难。在打压俄的同时，西方不断加大对乌军援。俄外长拉夫罗夫说，美国及其西方盟友利用乌克兰对俄罗斯发起“代理人战争”，把乌克兰作为“消耗品”，企图拖垮俄罗斯。

俄乌冲突同时也产生巨大外溢效应。地区安全架构失灵、军事对抗风险上升、全球供应链受阻、金融秩序遭受重创等“冲击波”殃及许多国家和地区。当前日益激化的能源危机和粮食危机，更是让欧洲、非洲、中东等多地民生遭受严重影响。

俄乌冲突不可能没有尽头。正如俄罗斯独立政治学家格沃尔吉扬所言，俄乌冲突最终需要通过谈判来解决，并形成新的力量平衡和安全秩序。（参与记者：李奥、李铭）

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