本报记者 高 乔

据路透社报道，为遏制能源价格上涨给民众带来的压力，英国政府5月26日宣布，将对石油和天然气生产商征收25%的能源利润税，同时出台一项150亿英镑（约合人民币1279亿元）的一揽子计划，向难以承担能源价格暴涨的英国家庭提供支持。

随着全球能源价格飙升，欧洲多国纷纷对赚得盆满钵满的能源企业征收“暴利税”，以补贴民众能源开支剧增的“家庭账单”。专家分析指出，征收“暴利税”是欧洲应对当前能源价格上涨和经济民生问题的一种“应急”方式，长期来看，欧洲加速绿色转型是大势所趋。

补贴家庭遏制通胀

英国财政大臣苏纳克称，英国民众正面临“生活成本危机”，能源公司却获利丰厚，因此英国政府决定采取这项“临时”利润税政策，在未来12个月内为英国政府筹集约50亿英镑的资金，这会被用于对英国家庭的能源补贴。未来石油和天然气价格恢复“正常水平”后，这项能源利润税会被逐步取消。

在英国宣布征收“暴利税”消息当天，匈牙利政府也宣布，今明两年将对金融、能源等行业企业征收总计8000亿福林（约合144亿多元人民币）的超额利润税，以遏制通货膨胀并为国防开支提供资金。早在今年1月，意大利政府已批准近300亿欧元（约2171亿元人民币）预算，以帮助抵消电力、天然气和汽油价格的上升。其中，大约110亿欧元将来自对能源公司增加利润征收的“暴利税”。

据《经济学人》报道，自从2021年能源价格开始飙升以来，保加利亚、意大利、罗马尼亚和西班牙都对能源行业征收了新税。今年3月8日，欧盟委员会建议各国政府设法从发电商那里获得“部分回报”。

缓解民众生活压力

英国国家统计局数据显示，今年2—4月，该国消费者价格指数分别同比上涨6.2%、7%和9%，达上世纪80年代以来的高点。与此同时，能源企业因能源价格上涨获得丰厚利润。今年第一季度，壳牌公司净利润达71.16亿美元，同比增长25.7%，打破其2008年以来的季度利润纪录。

中国国际问题研究院欧洲研究所副所长、研究员金玲接受本报记者采访时指出，面对近期能源价格上涨态势，欧盟一直希望通过增加相应财政支持的方式，缓解能源价格上涨对企业和民众造成的影响，减少能源短缺对经济复苏的拖累，避免更大规模的政治和社会不稳定。但是，自新冠肺炎疫情发生以来，欧盟各国经济受到严重冲击，大规模补贴让国家财政不堪重负。因此，多国政府征收“暴利税”，一方面能填补财政预算缺口，另一方面也能回应民众需求。毕竟，能源“暴利税”可以视作间接实现社会公平分配的一种方式。

绿色转型更加紧迫

欧洲多国的能源“暴利税”也引发了业内人士的质疑与批评。《经济学人》刊文称，征收“暴利税”是一个错误。2020年，全球能源行业已出现了一年的经营亏损，石油价格一度降至负数。如果企业承受了经济不景气的代价，但价格上涨时利润又被攫取，那么它们的业务就失去了生存能力。

“‘暴利税’针对的是特殊情况下，一些能源企业的不合理收入。因此，相关税收政策会随环境的变化而调整，不会是欧洲多国长期的政策选择。但要从根本上解决问题，欧盟需要就其能源转型目标和现实条件进行综合考量。”金玲分析，能源“暴利税”对欧洲能源产业链的影响应放在欧洲绿色转型的框架下看。俄乌冲突之前，全球性的能源价格上涨态势已开始显现。俄乌冲突发生后，飙升的能源价格暴露了欧洲能源供应链的脆弱性，也凸显了欧盟绿色转型的紧迫性。

金玲表示，欧盟在能源转型战略总体方向不变的情况下，需要综合分析以下因素：一是如何发挥市场机制在能源转型中的推动作用，核心是合理碳价问题；二是考量传统能源尤其是液化天然气的成本效益问题，即欧洲在多长的时间内能减少对外部能源的依赖，并找到相应的替代方式，同时不损害气候变化目标。

(责编：杨光宇、胡永秋)