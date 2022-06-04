本报记者 林子涵

中国现代国际关系研究院研究员 陈凤英

复旦大学国际关系与公共事务学院教授 朱杰进

中国社会科学院世界经济与政治研究所全球治理室主任、研究员 任 琳

今年6月，中国作为2022年金砖国家轮值主席国，将主办第十四次金砖国家领导人会晤。当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。金砖国家作为广大新兴市场国家和发展中国家的代表，在促进和平发展，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量等方面可以发挥重大作用。

金砖合作近年来取得了哪些关键进展？当前形势下，加强金砖合作有何重要意义？如何看待金砖合作机制的扩员进程？未来金砖合作的重点在哪些领域？围绕这些问题，本报邀请3位专家深入探讨。

金砖合作近年来取得哪些关键进展？

俄罗斯《观点报》网站日前发文指出，金砖国家取得了值得称赞的系列成就。在经济领域，金砖国家新开发银行计划在2022年至2026年间为价值300亿美元的项目提供资金；在外交政策领域，金砖国家没有卷入全球政治对抗，避免了来自西方的集体挤压。金砖国家作为一个强大、独立和负责任国家的联合体，有望展现更大作为，避免全球治理陷入瘫痪。

陈凤英：金砖合作的关键进展首先体现为组织机制的发展完善。金砖合作在国际金融危机的后期治理过程中逐渐成型，在较短时间内形成了有效的制度化设计。当前，金砖国家合作机制已经形成以领导人会晤为引领，以外长会晤、安全事务高级代表会议、专业领域部长级会议、工商理事会、智库理事会及民间论坛等为支撑的多层次架构，成为新兴市场国家和发展中国家凝聚共识、对外发声的有力平台。

在合作过程中，金砖国家形成了开放、包容、合作、共赢的金砖精神，理解和尊重各国国情差异、核心利益和重大关切，不干涉各国发展道路和发展模式。即使在双边偶有摩擦的情况下，金砖合作机制依然发挥作用，对外发出代表新兴市场国家和发展中国家共同利益的金砖声音。这些理念、原则与部分国家以意识形态划线的“小圈子”“一言堂”形成鲜明对比，在当前南北发展鸿沟不断扩大、国际发展合作动能减弱的背景下尤显珍贵。

同时，金砖国家建立了多种务实合作机制，形成经济合作、政治安全和人文交流“三轮驱动”合作模式，在经贸、财金、科技、农业、文化、教育、卫生、智库等数十个领域开展务实合作，不断强化金砖国家的互补性和多样性。特别是新开发银行和金砖国家应急储备安排的建立，使金砖合作机制由虚向实推进。

朱杰进：经济合作一直是金砖合作的基础。2008年国际金融危机爆发，金砖国家积极倡导团结合作、促进全球经济治理改革，给国际社会留下深刻印象。2010年，在金砖国家推动下，发达国家同意在世界银行中向发展中国家转移3.13%的投票权，在国际货币基金组织中向发展中国家转移6%的份额。这项历史性的改革成就，大大提升了新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，推动了构建反映世界经济版图变化的全球经济治理新架构，其后续影响一直延续至今。

此后，金砖国家深化务实合作，建立了金砖国家新开发银行和应急储备安排，这是金砖合作在金融领域取得的又一关键进展。其中，新开发银行自2015年7月在上海开业以来，形成了创新性的制度机制和业务模式，其平权治理结构、国别体系、本币投融资及对可持续基础设施项目的投资关注，得到成员国和国际社会的充分肯定。2021年9月，新开发银行进行首轮扩员，阿联酋、乌拉圭和孟加拉国成为首批新成员，这标志着新开发银行开始朝着全球性多边开发银行的方向迈进，也意味着新开发银行将为更多新兴市场国家和发展中国家提供金融支持，提升这些国家在国际金融体系中的话语权和影响力。

任琳：经过16年发展，金砖国家建立起全方位、宽领域、多层次合作体系，在推动全球治理体系改革的多项关键领域，都能看到金砖国家的合作成效。

在安全领域，金砖国家多次重申密切沟通协调，相互尊重主权、安全、发展利益，推动构建共同、综合、合作、可持续的安全观，共建人类安全共同体。在发展领域，金砖国家在推动落实联合国2030年可持续发展议程、应对气候变化、实现绿色发展等方面不断深化合作。针对发展中国家应对疫情的需求，金砖国家在国际公共卫生和疫苗合作等方面也作出了切实努力。

金砖合作的多项议题彼此联动。例如，在财经和可持续发展领域，新开发银行近期决定在印度设立区域办公室，未来5年为成员国提供300亿美元融资，其中40%的资金将用于缓解气候变化。

当前加强金砖合作有何重要意义？

据阿根廷美洲通讯社报道，阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯日前对金砖合作予以高度评价。他表示，世界宏观经济稳定和经济增长正在并越来越仰赖金砖国家来实现。

陈凤英：当前，冷战思维、阵营对抗、强权政治抬头，个别国家拉帮结派，搞“民主国家联盟”“四国机制”“印太战略”等封闭排他的小团体，试图将全球治理肢解成“一个世界，两种体系”。然而，世界从来不应该是非黑即白的二元对立，而应倡导宽容、公平、多边的合作模式。金砖合作机制就是促进开放包容、求同存异、互利共赢的良性合作关系。

金砖合作符合世界多极化和国际关系民主化的历史趋势，符合共商共建共享的全球治理观，顺应了和平发展的时代潮流，有利于加强同新兴市场国家和发展中国家团结合作，提升发展中国家和新兴市场国家在全球治理中的话语权。

朱杰进：新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，是21世纪不可逆转的时代潮流。金砖国家在这一历史大潮中应运而生，其合作的原动力就在于新兴市场国家和发展中国家的共同利益诉求，目的是提升这些国家的国际话语权、议程设置权和规则制定权，推动全球治理体系向更加公正合理方向发展。

当前，国际形势发生深刻复杂变化，集团政治甚嚣尘上，经济全球化遭遇逆流，大国博弈日趋激烈，发展中国家的安全和发展受到严重冲击。在此背景下，加强金砖合作，有利于团结广大新兴市场国家和发展中国家，推动全球治理体系更好直面发展中国家的正当关切和合理诉求，捍卫广大发展中国家的正当合法权益，为世界和平发展凝聚更多共识。

任琳：金砖合作机制在当前国际形势下有两个重要意义：一是面对百年变局、世纪疫情、国际热点交织叠加，金砖合作机制提供了一个让成员国及更多新兴市场国家和发展中国家抱团取暖的机会和平台，让大家合作应对风险，共同商议应对风险的具体措施。

二是当今世界单边主义、霸凌主义盛行，个别国家试图构建“小院高墙”、打造“平行体系”，重塑自身霸权优势，导致世界和平赤字、发展赤字、治理赤字、信任赤字日益加剧。在此情况下，开放包容、合作共赢的金砖精神有助于冲破霸权阴霾，增进国家间理解互信，助力各国携手共克难关，缓解四大赤字，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为共建人类命运共同体贡献积极力量。

如何看待金砖机制扩员进程？

在日前举行的金砖国家外长会晤上，中方提议启动金砖国家合作机制扩员进程，引发外媒热议。今日俄罗斯电视台网站援引专家分析指出，金砖国家合作机制是一个有吸引力的安排，其与西方集团的根本不同之处是，这里没有一个把自己的条件强加于人的主导国家。

陈凤英：金砖国家合作机制建立之初，其意义就已超出5国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家的发展期望，代表着南南合作的发展趋势。因此，金砖国家有必要团结更多新兴市场国家和发展中国家，构建广泛伙伴关系，拓展金砖合作的辐射范围和受益范围。

为此，必须发挥好“金砖+”合作模式，逐层扩大金砖“朋友圈”。首先，“金砖+”可与亚非拉现有区域性合作机制实现有机融合，建立定期对话机制，加强彼此合作，更好抵御外部冲击。其次，“金砖+”可探索与联合国开发计划署、世界银行、国际货币基金组织等国际组织建立合作关系并加强对话沟通。其三，“金砖+”可探索引进项目制合作方式，促进金砖国家与其他发展中国家根据共同兴趣点和关注点开展灵活合作。

金砖国家扩员进程必须讲求层次设计，防止由于冗员导致的“扯皮”和效率低下，规避不同利益诉求导致的冲突。下一步，推动金砖合作机制发展壮大，下活南南合作和南北对话这盘棋，仍然需要长远谋划。

朱杰进：2017年厦门金砖峰会首次提出“金砖+”合作模式。不久前举行的金砖国家外长会晤，就支持推进金砖国家扩员进程达成一致，并首次举行了“金砖+”外长对话会。这一进程充分证明了“金砖+”活动常态化、机制化趋势，也体现了启动金砖扩员进程的重要性。

启动金砖扩员进程，有助于展现金砖国家开放包容形象，提升金砖国家的代表性和影响力。更多新兴市场国家和发展中国家也可借助金砖合作平台，提升在国际舞台上的话语权和影响力，应对来自美西方阵营的霸权冲击。

金砖扩员进程并非一蹴而就，客观上还面临很多难点。金砖国家有必要根据世情、国情，探讨扩员标准和程序，逐步形成共识。

任琳：金砖扩员的主客观条件有三：

第一，金砖扩员符合国际形势的客观需求。当今世界再次面临分裂和对抗的风险，恰恰更加需要凝聚金砖国家共识，壮大国际社会的积极力量，对冲当前风险。

第二，金砖合作机制的“朋友圈”和影响力不断扩大，能够进一步推动国际关系民主化，推动全球治理体系朝着公正、合理、有效的方向改革。同时，金砖扩员也将进一步凝聚新兴经济体和发展中国家的力量，为全球经济复苏提供动力。

第三，金砖扩员表面上是成员国数量增加，实际上，它也意味着未来金砖国家各领域务实合作将不断走实走深，让更多有共识的国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。

未来金砖合作有何重点方向？

据南非广播公司报道，南非贸易与工业部官员日前表示，金砖国家将共同努力，继续寻找贸易和投资机会，确保国家间的经贸便利。另据《印度快报》报道，印度外交部长苏杰生近日表示，金砖国家应共同推动西方发达国家为气候行动做出可靠的资源承诺。

陈凤英：在全球治理和国际秩序加速变革背景下，面对美西方舆论大肆渲染金砖“不纯”“失色”等谬论，金砖国家要更有力地发出金砖声音，贡献金砖方案，扩大合作关系，深化合作领域，不断提升金砖合作含金量。

首先，金砖国家应建设好新开发银行这一实体，完善应急储备安排机制，提升发展中国家金融韧性。其次，应细化金砖国家新工业革命伙伴关系这篇“大文章”，推动金砖国家在贸易投资、数字经济、智能制造等领域的创新合作，维护产业链、供应链安全畅通。第三，金砖国家应关注粮食安全、应对疫情及疫情后期恢复发展、全球通胀及宏观政策等问题。总体而言，金砖合作不应以数量衡量合作成果，而应深化各领域互利合作，做务实行动的表率。

朱杰进：未来金砖国家有两大重点合作方向：一是加强和完善全球治理。针对现有国际秩序和全球治理体系中的不公正、不合理之处，金砖国家作为发展中国家的领头羊，有必要及时回应广大发展中国家的合理关切，引领全球治理体系改革。例如，在落实联合国2030年可持续发展议程方面，金砖国家应关注发展中国家的现实困难，带头敦促发达国家切实履行承诺，加大对发展中国家资金技术、能力建设支持。针对西方国家动辄挥舞经济制裁大棒、给发展中国家造成严重冲击的现象，金砖国家可共同为发展中国家发声，维护发展中国家的共同利益和发展空间。二是关注发展中国家内部的合作需求。例如，发挥新开发银行等机制的优势，对接发展中国家投融资需求，促进发展中国家间合作。

任琳：金砖国家的未来合作方向，可以用“两个倡议”和“两个共同体”来概括，但也绝不仅限于此。

“两个倡议”是指中国提出的全球安全倡议和全球发展倡议。在安全领域，金砖国家应超越冷战思维，践行真正的多边主义，遵守联合国宪章、宗旨和原则，通过对话协商，以和平方式解决分歧和争端。在发展领域，金砖国际须用好发展这把金钥匙，绘制共同发展的同心圆，共同推动国际社会聚焦全球发展事业。

“两个共同体”是指人类命运共同体和人类卫生健康共同体。在全球治理方面，金砖国家应倡导合作对话，克服信任赤字，完善和实现全球治理体系改革。在卫生安全方面，金砖国家应用好金砖国家疫苗研发中心，建立金砖预防大规模传染病早期预警机制。

此外，金砖国家在经贸合作、政治安全、人文交流的具体领域，都有广阔的合作空间。

(责编：杨光宇、胡永秋)