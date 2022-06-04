近期，海外电信诈骗案件多发，手段不断迭代升级，中国驻缅甸使馆提醒在缅同胞警惕海外五类高发型电信诈骗，提高防范意识，谨防上当受骗。

■ 案情概述

一、“假冒使领馆”类：谎称当事人在国内涉案、证件办理出现问题，或有重要文件、包裹需领取。

二、“冒充公检法”类：谎称受害人兑换外币涉嫌洗钱、卷入国际金融诈骗案、涉嫌重大刑事案件，引诱其将资金转移至“安全账户”。

三、“虚拟绑架”类：谎称留学生涉及犯罪案件，需拍摄照片和视频配合调查取证，要求留学生在“案件审理”期间注意“保密”，切断其与家人朋友联系。同时，恐吓威胁学生家长子女被绑架需支付赎金。

四、“杀猪盘”类：通过社交平台、婚恋网站等添加受害人成为好友，并开启“网恋”，引诱受害人到赌博网站下注，或到虚假平台投资理财。

五、其他新型电信诈骗：假借新冠肺炎疫情防控、疫苗接种、“反诈”等“流行词”实施诈骗。

■ 使馆提醒

一、各驻外使领馆不会直接参与处理公民个人财物，包括处理资金账户、信用卡、邮寄包裹等事宜，更不会因此主动致电当事人要求转账汇款。不会主动打电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办等，更不会因此主动索要银行账户等信息，或通知转账交费。各驻外使领馆如遇中国公民领事保护等紧急情况联系当事人家属时，不会主动索要银行账户等信息，更不会要求转账汇款。

二、国内公检法等机关按程序办案，不会以电话方式通知当事人涉案，更不会因此致电要求转账汇款。

三、拒绝提供个人信息、拍摄照片或视频，切勿与家人朋友切断联系。收到“交通事故”“孩子被绑架”“亲人意外身亡”等信息时，切勿慌张，应通过其他渠道与家人联系核实。注意保护个人身份、家庭住址、银行账户等隐私。在遇任何要求提供相关信息、要求转账汇款时，勿匆忙做出决定，切记要首先排除诈骗的可能。

四、警惕陌生人加好友，投资理财需谨慎，警惕虚假投资理财网站和软件。

五、提高防范意识，牢记“不轻信”，千万“别转账”，绝对“不汇款”。

■ 求助渠道

如不慎上当受骗，应及时向缅甸当地警方和国内公安机关报案，同时尽快联系本人银行账户开户行，要求采取止付、冻结等相应措施。受害人无法直接向国内公安机关报案的，可通过国内近亲属及时报案并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈骗中心。

缅甸报警电话：199；外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308、+86-10-59913991；驻缅甸使馆领事保护与协助电话：+95-943209657；驻曼德勒总领馆领事保护与协助电话：+95-9259172726。

（据外交部领事直通车）

(责编：杨光宇、胡永秋)