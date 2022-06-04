本报记者 程是颉

孟加拉国帕德玛水厂航拍图。

中国机械工业集团中工国际股份有限公司供图

孟加拉国湿热多雨，水资源丰富。然而，让小女孩冬娜感到困惑的是，生活在首都达卡，她却常常喝不上清洁的饮用水。在这个女孩的记忆中，家里停水是常有的事，接的水会有难闻的味儿。冬娜对饮用水的印象，直到2019年帕德玛水厂建成才发生改变。

世界银行2018年的报告显示，作为全球人口密度最大的城市之一，达卡居住着1400万人口，清洁水资源严重不足。受土壤条件、工业废水污染等影响，达卡市地下水重金属超标5倍以上，周边的地表水采样逾80%存在大肠杆菌超标，为居民提供安全卫生的饮用水成为迫切需要解决的民生问题。

2015年，在中国政府援外优惠贷款支持下，中国机械工业集团有限公司下属中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）承建了位于达卡市郊的帕德玛水厂。该项目建设包括取水泵站、净水厂、加压泵站、高压线路以及总长度33公里的大口径输水管线等。帕德玛水厂建成后，中工国际的运维团队进驻，开展设备调试和工艺磨合等工作，并对孟方人员进行为期半年的设备操作培训，确保水厂长期稳定运行。

孟加拉国总理哈西娜评价：“帕德玛水厂的建成显著改善达卡地区的水质，有助于提高民众生活质量。”帕德玛水厂正式投入运营后，向达卡市区并网供水，日供水能力达45万吨，实现了地表水源的净化达标，为当地超过300万人带来了清洁安全的饮用水。

冬娜的爸爸沙赫达特是中工国际的一名孟方工程师，参与了帕德玛水厂的建设和移交过程。“中国朋友为孟加拉国带来了一座高标准的现代化水厂。”在沙赫达特看来，中国企业不仅严守净水设施的高标准、高要求，而且将可持续发展理念、绿色先进技术等运用于水厂建设和运营的细节。

沙赫达特告诉记者，孟加拉国雨季水量充沛，多暴雨、急雨。为此，帕德玛水厂外的排水设计遵循海绵城市理念，采用下凹绿地、植草浅沟等措施来组织排水，以“慢排缓释”和“源头分散”为主，将暴雨期间厂内的大量降水渐进分散排出。“中方采取的这一理念，不仅可以减少初期建厂吹填土方的用量，还减少了传统排水管网大量管材的使用，从而节省工程费用，较好地解决了雨季排水问题”。

再如，基于城市用水量在时间上不均匀的特点，帕德玛水厂采用了先进的自动化变频技术。水厂可以在需水量变化时，及时灵活地调整净水量，从而提高水资源利用率，减少能源消耗。“伴随着一系列绿色技术的应用，该项目对当地生态保护和绿色发展的示范作用不言而喻。”沙赫达特感慨。

打开水龙头，沙赫达特接出满满一盆清水。“我们再也不担心停水了，而且自来水清澈透明，也没有异味。”沙赫达特说，现在冬娜喝水的时候笑得很开心，她最喜欢的颜色是蓝色，她喜欢在绘画本上用深浅不同的蓝色描绘水的样子。“清洁水源改变了我们的生活。”

(责编：杨光宇、胡永秋)