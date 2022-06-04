本报记者 程是颉

在巴基斯坦西北部的赫里布尔贾格尔村，村民阿里正在农田里忙碌。农田里种植的是当地出口创汇的特色大米。远处，印度河从喀喇昆仑山脉奔流而下，滋养着这片土地。

村子的西北部，由中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）承建的塔贝拉水电站五期扩建工程正在推进。作为印度河梯级开发工程的重要组成部分，塔贝拉水电站五期扩建后的总装机容量将增至6298兆瓦。扩建工程还将解决长期困扰水坝的泥沙淤积问题，延长其使用年限，为当地农业灌溉提供稳定水源。

“水电站不断扩建，将更好地改善我们的用水条件，电力供应也将更加稳定、充足。”阿里兴奋地说：“这几年，稻田连年丰收，我家的新房也盖好了，刚装上电灯、电扇，最近还打算添置一台电冰箱。”

位于印度河上游、距塔贝拉水电站约300公里处，由中国电建参与承建的巴沙水电站主体工程也在如火如荼地推进。项目建成后，巴沙大坝将成为世界上最高、最大的碾压混凝土坝。

“修建巴沙水电站是巴基斯坦半个世纪以来的梦想，中国朋友在帮我们实现梦想。”巴基斯坦水利水电开发署主席穆扎米尔·侯赛因表示，巴基斯坦拥有丰富的水利资源，但河流水量季节性变化明显，导致水电站发电效率不稳定，当地农业灌溉面临很多不确定性。“在河流上游实现梯级开发是解决问题的关键。巴沙水电站建成后，河流下游地区可以更加科学合理地开发利用水源，构建高效节能的农业灌溉体系，改善生态环境，助力当地发展。”

“能参与到巴沙水电站这一重大项目建设，我非常骄傲。”巴方监理工程师古拉姆·达斯塔吉尔说：“与高水平的中方团队合作，对我来说是很难得的学习机会。中企在建设过程中注重从本地采购核心建筑材料，促进了当地产业链供应链发展。”达斯塔吉尔告诉记者，巴沙水电站项目建设为当地创造了超过1.6万个工作岗位，钢铁、水泥和建筑业等相关行业都从中获益。

未来10年，在印度河梯级开发工程框架下，预计将有更多水电站陆续修建、扩建完成，建设清洁绿色巴基斯坦的美好愿景正在逐步实现。

《 人民日报 》（ 2022年06月04日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)