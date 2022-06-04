新华社布鲁塞尔6月3日电（记者任珂）欧盟委员会3日公布第六轮对俄罗斯制裁措施，其中包括部分石油禁运，制裁俄罗斯油轮、银行和媒体等。

欧盟委员会当天发布公报说，制裁措施将立即生效，并将逐步削减俄罗斯石油进口。欧盟将在6个月内停止购买俄罗斯海运原油，这占欧盟进口俄原油的三分之二，并在8个月内停止购买俄石油产品。到2022年底，欧盟从俄罗斯进口的石油将减少90%。

公报说，依赖俄管道原油的成员国可以得到临时豁免，直到欧盟理事会另有决定。但从豁免中受益的成员国不能将此类原油和精炼产品转售给其他成员国或第三国。公报同时说，禁止欧盟公司为运送俄罗斯石油的商船提供保险和再保险。新的保险合同将立即被禁止，现有保险合同将在六个月内逐步淘汰。

欧盟当天还把包括俄最大银行俄罗斯储蓄银行在内的三家银行以及一家白俄罗斯银行，排除在环球银行间金融通信协会系统之外。欧盟会计、游说、公关和咨询公司被禁止向俄罗斯实体提供服务。此外，欧盟还暂停了三个俄罗斯国家媒体的广播许可，也不允许欧盟企业在这些媒体上发布广告。

欧盟目前进口的石油大约30%来自俄罗斯，其中大约三分之二从海路运抵，三分之一由管道输送。2021年，欧盟从俄罗斯进口了价值480亿欧元的原油和230亿欧元的精炼产品。

欧盟早在5月初就提出针对俄罗斯的第六轮制裁方案，计划到年底前逐步停止进口俄罗斯石油。但高度依赖俄罗斯石油的匈牙利明确表示反对，强调匈牙利没有出海口，如果切断俄罗斯输油管道，经济将严重受损。在5月30日至31日召开的欧盟特别峰会上，欧盟成员国领导人在同意给予匈牙利等国石油禁运豁免后，就对俄第六轮制裁达成一致。

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