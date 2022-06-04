新华社伊斯兰堡6月3日电 巴基斯坦专家和官员日前表示，中巴经济走廊将在巴缓解气候变化影响的努力中发挥重要作用，并将为当地企业践行“一带一路”绿色发展理念树立典范。

由巴基斯坦可持续发展政策研究所和巴中学会共同举办的“绿色中巴经济走廊联盟”启动仪式及其相关研讨会1日至2日在伊斯兰堡举行。

巴基斯坦参议院气候变化委员会主席埃兹迪在活动中发言说，中巴经济走廊在巴引进可再生能源方面发挥着重要作用，将有助于巴在满足其能源需求的同时尽可能减轻气候变化对其带来的影响。

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心负责人阿斯拉姆在活动中接受记者采访时说，希望将中国的生态文明理念融入中巴经济走廊建设，绿色中巴经济走廊将是实现“一带一路”绿色发展和更绿色的巴基斯坦的另一个里程碑。

由于缺电，巴基斯坦曾经每天面临长达10个小时的停电，而中巴经济走廊通过建造燃煤电站解决了这个问题。中巴经济走廊的燃煤电站采用的是超临界发电技术，使其排放符合当地和世界标准。

巴基斯坦能源专家库雷希接受记者采访表示，气候变化是巴基斯坦面临的最紧迫的问题之一，中巴经济走廊通过对可再生能源领域的投资等可帮助该国应对气候变化。库雷希同时认为，中巴经济走廊下阶段建设可效仿中国的生态工业园区，在促进巴经济增长的同时，实现可持续的工业发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)