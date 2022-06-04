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乌方说冲突百日基辅95名平民死亡 非盟轮值主席说对俄制裁严重影响非洲粮食安全

2022年06月04日00:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月3日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国家通讯社3日报道，在俄乌冲突100天里，基辅共有95名平民死亡。非洲联盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒3日在俄罗斯索契表示，西方对俄制裁严重影响非洲粮食安全。

　　——乌通社3日援引基辅市政府消息报道说，在俄乌冲突100天里，基辅共有95名平民死亡，412处设施遭损毁。

　　——据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京3日在索契与萨勒举行会谈。双方讨论了俄罗斯与非洲合作，包括加强政治对话及双边经贸和人文合作。萨勒表示，因乌克兰问题及西方对俄制裁，非洲已无法获取来自俄罗斯的谷物，这对非洲粮食安全造成严重影响。

　　——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃3日说，乌克兰武装人员使用美国所供应武器攻击平民，包括儿童和青少年。俄方希望美方就此做出回应。

　　——俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫2日接受半岛电视台采访时说，如果乌方决定使用美国提供的武器攻击俄领土，俄方将对包括乌国防部和总参谋部在内的乌当局决策中心进行打击。

　　——俄罗斯外交部副部长里亚布科夫日前表示，俄方不会在事关世界粮食市场稳定的问题上拖延，已做好充足准备供应粮食和化肥等现阶段国际市场稀缺商品。如果西方国家真的担心世界粮食市场不稳定，那么首先应彻底解除对俄供应此类产品的各项阻碍，而不是将责任转嫁给俄方。

　　——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日说，过去一天中，俄空天军使用空基高精度导弹打击乌方21处人员和军事装备集中区，俄防空设备击落乌方3架无人机。俄战役战术航空兵、陆航航空兵以及无人机打击乌方37处人员和军事装备集中区。（参与记者：耿鹏宇、李奥、李东旭、李铭）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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