美国国务卿布林肯近日在对华政策演讲中声称，美国同中国共产党和中国政府之间存在深刻分歧，但这些分歧只存在于两国政府和体制之间，而不是人民之间。他还煞有介事地说，“尊重他们（中国人民）的成就、历史和文化”。

这番说辞真是让世界见识了什么叫做“伪善”，当然，这也是美国政客所擅长的。这种小伎俩一戳就破，掩盖不了蓄意诋毁中国共产党、挑拨中国共产党和中国人民血肉联系的险恶居心。对所谓“尊重”中国人民的说辞，中国人民不会信，国际社会不会信，估计连布林肯自己都不会信，纯粹是在睁眼说瞎话！

一个很清晰的逻辑是，既然美国政客口口声声说要“尊重”中国人民，那就应该尊重中国人民选择的发展道路和政治制度，尊重代表最广大中国人民根本利益的中国共产党，而不是竭尽抹黑、挑拨之能事。

说起来，布林肯玩的还是老套路，还在炒前任蓬佩奥的“剩饭”。他们清楚，根本无力改变中国的政治体制，便动起了挑拨离间的歪心思。但很显然这一伎俩绝不会得逞。作为美国首席外交官，布林肯有必要去补补中国历史课。

一百多年前，中共自诞生之日起就誓言，在任何时候都把人民利益放在第一位，没有任何自己特殊的利益。从团结带领人民建立新中国、进行社会主义建设，到实行改革开放、全面建成小康社会，再到朝着共同富裕目标迈进，中共一切努力都是为了让中国人民过上好日子。8亿多中国老百姓成功脱贫、人均国民收入超过1万美元、形成超过4亿人的世界规模最大的中等收入群体、建成世界规模最大的社会保障体系……中共不断以实际行动兑现“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”这一承诺，表明人民性是这个世界第一大执政党的本质特征。

哈佛大学历时十多年的民调发现，中国老百姓对党和政府的满意度连年保持90%以上。全球最大的公关咨询公司爱德曼发布报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，达10年来最高，蝉联全球第一。这有力证明，中国共产党就是人民的选择。

与此同时，国际社会对中共与中国人民的关系也有着公允评价。希腊前外长乔治·卡特鲁加洛斯曾坦言，中国共产党始终与中国人民在一起，鱼水情深，中共致力于为每个人寻求一个更加美好与和谐的未来。在英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳看来，中国共产党领导中国人民实现成功发展的秘诀之一，就是中国共产党始终坚持全心全意为人民服务。

布林肯等人罔顾历史、违背事实、违逆民意，大搞“意识形态划线”，恶意挑拨中共和中国人民的血肉联系，何谈“尊重”中国人民？他们蓄意诋毁中国共产党，相当于站在14亿多中国人民的对立面。

对布林肯等美国政客而言，与其盯着中国不放、口口声声称“尊重”中国人民，不如多关心关心本国人民！面对新冠肺炎疫情，美国两届政府均抗疫失败，累计造成超过100万美国民众死亡，让美国沦为“全球第一抗疫失败国”。通胀高企、枪击案频发、种族矛盾激化……美国人民面临的挑战很多很多，美国政府需要解决的问题堆积如山，靠挑拨中共与中国人民的关系治不了“美国病”。根据皮尤研究中心数据，目前只有25%左右的美国人信任政府。究其原因，在于美国两党无论谁上台执政，都只代表一小部分利益群体，与美国人民利益是脱节的。

布林肯的演讲再怎么包装，都掩盖不了美方打压遏制中国发展、阻挠中华民族复兴的真实意图。对此，中国人民看得很清楚，国际社会也看得很清楚。美国政客挑拨离间的表演枉费心机、没有市场，还是多想想如何解决本国难题、获得美国人民信任吧。

（国际锐评评论员）

来源：中央广播电视总台

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