新华社莫尔兹比港6月3日电（记者白雪飞）当地时间6月3日，国务委员兼外长王毅在莫尔兹比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。

王毅说，巴新是第一个同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录和合作规划的太平洋岛国，已成为中国在岛国地区的最大贸易伙伴、最大投资目的地、最大工程承包市场。中方在巴新实施的道路、桥梁、大学、水电站、国家电网等项目，为巴新经济发展和民生改善作出了重要贡献。中国对巴新的政策面向巴新全体人民，得到巴新各党各派的一致支持。中国从不干涉别国内政，期望巴新保持政通人和，加快发展振兴。

王毅介绍了双方就深化两国战略合作达成的五点共识。

一是锚定前进方向。双方认为，面对动荡不定的国际地区形势，两国关系只能增强、不能削弱。双方同意牢牢把握全面战略伙伴关系定位，推动两国关系向更高水平、更宽领域迈进。

二是坚定相互支持。中方坚定支持巴新维护国家主权和领土完整，支持巴新走符合本国国情的发展道路，支持巴新奉行独立自主的外交政策。中方赞赏巴新坚定奉行一个中国政策，在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予中国宝贵支持。

三是加快共同发展。推进高质量共建“一带一路”，共同落实全球发展倡议。中方鼓励更多中资企业赴巴新投资兴业，助力巴新工业化进程，提升自主发展能力。中方支持“联通巴新”和兴建经济特区计划，争取合作打造一批互利共赢的标志性项目。

四是携手应对挑战。中方将继续向巴新提供不附加任何政治条件的经济技术援助，助力巴新经济社会发展。继续支持巴新抗疫，直至彻底战胜疫情。

五是加强多边协作。双方将加强协调配合，在国际舞台上发出共同声音，呼吁国际社会更多关照巴新等太平洋岛国的特殊关切，为解决岛国普遍关心的气候变化、可持续发展提供实实在在的帮助。双方支持南太无核武器区建设，警惕本地区的核扩散风险。

王毅强调，我们对两国合作的成果感到满意，对两国关系的前景充满信心，愿同巴新携手打造更高层次、更高水平、更好促进双方民众福祉的双边关系。

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