本报记者 杨 宁

郑志宾在葡萄牙里斯本“宝马街”门店。

受访者供图

2005年，郑志宾机缘巧合落脚葡萄牙。2009年，他创办“宝马街”平台，近年将其发展为葡萄牙最大的华侨华人信息交流平台。

十几年来，郑志宾收获了个人的成长，也亲眼目睹了在葡华人奋斗发展的历程。春去秋来，“宝马街”为华侨华人提供的服务也愈发全面细致。

以下是他的自述。

漂洋过海 异国打拼

我的家乡是浙江省温州市的一个小村庄。2005年，我辗转来到葡萄牙。当时，葡萄牙华人较少，跟华人相关的很多产业还不够成熟，发展空间较大，我便决定留在这里打拼。春去秋来，云卷云舒，一眨眼十几年过去了。

2007年，我找工作遇到困难，多亏得到了中国同胞的帮助，葡华报社的詹亮先生推荐我去同胞的商店做收银员。詹亮的这份古道热肠成为了我后来创办“宝马街”的初衷：发扬这种热心为华侨华人服务的精神，实现信息共享，帮助同胞解决就业问题。

之后，我又在詹亮主办的葡华报社兼职工作两年多，和里斯本当地的华人青年合作共事。在报社的支持下，我印制《葡语学习手册口袋版》，全部免费赠予侨胞，方便大家随时放进口袋里学习葡语。

在手册的基础上，我们单独出版了《葡萄牙华人黄页》，内容涵盖葡萄牙所有政府部门联系方式与华商信息。其中，华商批发店和餐馆等信息都是我们挨家挨户扫街搜集得来的。

万事开头难。开始时，部分华商不理解我们要信息做什么。《黄页》付梓后，大家才发现它包罗万象。《黄页》现在已是在葡华人必备的一本工具书，每年都要新印一版赠予同胞，这些刊物是我在葡萄牙奋斗的见证。

后来，我在里斯本开了一家书店，同时做了一个网站，发布招聘信息给当地侨胞，顺便销售书籍。这个网站就是“宝马街”平台的前身。从招聘信息起步，我的业务范围不断扩展，慢慢发展出印刷、房产中介、保险服务等业务。千里之行，始于足下，我一步一步做成了现在的“宝马街”。

不忘初心，方得始终。其实，我的初心很简单：在葡萄牙的中国人绝对不能做桃花源中人，不知魏晋。

守望相助 发展壮大

2012年年底，葡萄牙政府推出黄金移民政策，吸引了很多华人同胞。“宝马街”作为信息平台，也享受到这个政策带来的红利：通过房产交易赚取佣金，壮大了自身规模。

我们不断吸引人才加入团队。高峰时期，“宝马街”平台有17位雇员。“宝马街”也试着从更广阔的层面为同胞们提供服务，“宝马街”办公室同时也是“华助中心”，我担任中国驻葡萄牙使馆的联保联络员。曾有同胞在葡萄牙旅游钱包被偷，在异国他乡十分紧张无助，多方打听后找到我店里。我一面安抚被窃同胞，一面紧急联络当地同胞帮忙解决。后来，通过“宝马街”、“华助中心”和侨团的帮助，我们为被窃同胞筹得一些经费，帮助同胞顺利回国。

新冠肺炎疫情暴发初期，有同胞因为找不到工作想回国，但难以完成坐飞机需要的核酸检测。我们帮助他们顺利办完一系列手续，平安归国。“宝马街”还通过与国内公司合作，帮助同胞在葡办理“双认证”等证明，免于为了一纸文书万里奔波。

随着社交媒体的发展，我们也运营了几个微信群，便于同胞互帮互助。曾有一位侨胞长者在某日上午走失，家人万分焦急，于下午5点找到我们发布信息。信息发布10分钟后，有华商及时回应，说警察已送来两位中国老人，正在他们店里吃面。侨胞随即开车接老人回家。这件事真的让我特别欣慰，华侨华人在异国他乡能够互相帮助，这是最值得开心的事情。

不管天气如何，同胞们团结起来，天热一起乘凉，下雨一起撑伞，就是最好的。

展望未来 迎头赶上

据葡萄牙媒体报道，4月底，葡每日新增新冠肺炎确诊病例从9474人上升到11153人，新冠感染指数为1.07，背后原因是葡萄牙解除限制措施。

5月20日，葡卫生总局局长弗雷塔斯建议葡萄牙民众在封闭空间、聚集活动以及某些特殊情况下恢复使用口罩。同日，葡总统德索萨表示，要增加疫苗接种。5月16日起，葡萄牙开始为80岁以上老人和所有住在养老院的人接种第4剂疫苗，葡萄牙卫生部近日宣布，第5剂疫苗接种将在未来4到5个月内进行。葡萄牙第一季度共迎来160万名游客，第一季度GDP环比增长11.9%，是欧盟现有国家中增长最快的国家。与此同时，今年4月，葡萄牙通货膨胀率达到7.4%，是上世纪90年代以来的最高值。

在葡华商并未被疫情击垮，反而迎头赶上。里斯本最近重启因疫情停办两年的“里斯本美食大奖”，源自祖国四川的“老房子川菜食府”再次获得“双金叉”殊荣，里斯本市长卡洛斯亲自向其颁发奖项，并表示祝贺。

疫情之下，已有近1/4的餐厅在里斯本消失，大浪淘沙后能够生存下来的餐厅都是非常有竞争力的。川菜已经凭借其独特风味在里斯本多元的美食界占据了一席之地，“老房子川菜食府”的成功从侧面反映出华人商圈有强大的韧性，一切都在往好的方向发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)