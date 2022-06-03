新华社北京6月2日电 （记者朱超）外交部发言人赵立坚2日在例行记者会上应询介绍了近日金砖框架下系列会议和活动举办情况。

赵立坚说，日前，金砖国家工业部长会议、文化部长会议、航天合作联委会第一次会议、教育部长会议等先后成功举办，金砖五国部长级官员围绕工业、文化、航天、教育等领域合作深入交换意见，达成广泛共识，并发布了多份成果文件。其中，工业部长会议通过《第六届金砖国家工业部长会议联合宣言》，同意促进产业数字化转型、强化产业链供应链合作。文化部长会议通过《落实〈金砖国家政府间文化合作协定〉行动计划（2022—2026年）》，同意继续在文化领域坚持包容互鉴，深化务实合作，为人类文明进步贡献“金砖力量”。航天合作联委会会议通过《金砖国家航天合作联委会职权文件》等文件，同意提升金砖国家遥感卫星星座能力，齐心协力发挥好星座数据效能，共同助力经济社会可持续发展。教育部长会议通过《第九届金砖国家教育部长会议宣言》，重申实现2030年可持续发展教育目标的共同承诺，明确金砖国家教育领域下一阶段合作的重点和方向。

赵立坚说，中国作为今年金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。在各方积极支持下，迄已成功举办60多场会议和活动，获得各方高度评价，为深化金砖各领域务实合作作出积极贡献，也为领导人会晤积累了丰硕成果。

“接下来，金砖框架下还将举行一系列会议和活动，欢迎大家继续关注和支持，具体信息将通过金砖国家领导人第十四次会晤官方网站等渠道及时发布。”他说。

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