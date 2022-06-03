据新华社莫尔兹比港6月2日电 （记者白雪飞）当地时间6月2日，国务委员兼外长王毅在巴布亚新几内亚同库克群岛总理兼外长布朗举行视频会晤。

王毅表示，建交以来，中库相互尊重、平等相待，各领域交流合作持续推进，两国贸易额增长近300倍。中方积极援建库民生项目，并同新西兰一起开展三方合作，为促进库当地经济社会发展、改善人民生活发挥了积极作用。双方在抗击新冠疫情中相互支持，友谊进一步升华。中方愿以建交25周年为契机，不断增进互信，深化务实合作，为两国人民带来更多福祉。

王毅说，中方愿根据库克发展需要，探讨规划下步合作。双方可拓展旅游、基础设施、地方、教育合作，助力库经济复苏。中方也愿在以往成功经验基础上，探讨开展更多三方合作。

布朗感谢中国长期以来持续为库克群岛发展提供巨大支持。库克珍视对华关系，坚信库克群岛的未来同中国紧密联系在一起，愿同中方推动两国关系下一个25年实现更大发展。

布朗表示，库克高度重视中国同太平洋岛国外长会机制和中方提出的下步合作举措，愿同岛国伙伴一道，加强沟通协调，更好应对疫情带来的各种挑战。

王毅说，中国同岛国交往已近半个世纪，同岛国合作始终聚焦经济发展和民生改善，将继续做岛国的好朋友、好伙伴，共迎挑战、共谋发展，打造中国—太平洋岛国命运共同体。动辄以地缘争夺的旧思维曲解抹黑双方合作，在岛国的朋友中没有市场，也不得人心。相信岛国有智慧和能力战胜暂时困难，浴火重生，再现活力，期待岛国增进团结，坚持开放的地区主义。

双方同意加强中文教育合作，支持鼓励库年轻人学习中文，培养更多友好使者。

双方同意继续在国际上相互支持。

《 人民日报 》（ 2022年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)