本报记者 时元皓 白紫微

对来自喀麦隆的在华非洲青年代表团团长门杜来说，2021年无疑是难忘的一年。一年里，他两次收到习近平主席的回信，这让他倍感荣幸。

门杜是北京大学国际关系学院的一名博士研究生。去年6月，门杜等45名北大留学生给习近平主席写信，向中国共产党百年华诞致以美好祝福，讲述了他们在中国学习生活的体会感悟，表达了对在中国共产党坚强领导下中国取得伟大成就的由衷赞许，对中国共产党以人民为中心的发展思想高度认同。去年6月21日，习近平主席给大家回信，鼓励他们更加深入地了解真实的中国，把想法和体会介绍给更多的人，为促进各国人民民心相通发挥积极作用。

不久后，作为“国际青年领袖对话”项目成员之一，门杜又和30多位外籍青年代表给习近平主席写信，祝贺中国共产党百年华诞，讲述了他们在中国各地走访的体会感悟，表示希望发挥桥梁作用，更好地促进中外交流对话。去年8月10日，习近平主席给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信，对他们积极到中国各地走访、深化对华了解表示赞赏，鼓励他们加强交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。

“两封回信，体现了习近平主席对外国青年的关心，表达了他对我们促进民心相通的殷切期望，为我继续了解中国增添了动力。”门杜说。

山西、贵州、宁夏、福建、河北……在中国求学生活的7年间，为了感受真实生动的中国，门杜参观调研了许多地方，对于中国社会的发展变化有了更深切的体会。

在山西吕梁市兴县沙壕村，门杜跟着驻村第一书记体验村干部的工作。“我看到第一书记对每家每户的情况了如指掌，比如这家有几个孩子，哪家丢了一头牛，等等。这让我十分惊讶。后来我了解到，每位第一书记都是这样解决群众生活中遇到的困难，用中国俗语讲，‘火车跑得快，全靠车头带’。”

在山西的经历，让门杜更加理解了中国共产党在人民心中的位置。“在江西井冈山，一位爷爷向我解释什么是‘听党话，跟党走’。他说，中国共产党始终和人民在一起，办任何事都以人民为中心，人民自然信任党。”门杜说。

或许是因为这段经历，门杜对于中国的扶贫实践格外关注。“832个贫困县全部摘帽，近1亿农村贫困人口全部脱贫，中国提前实现了联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。”为深入探究这背后的原因，门杜查阅相关扶贫政策，了解易地搬迁、对口帮扶等措施。在不断的走访中，他也见证了中国的山乡巨变：“在贵州，我看到一座座桥梁架起在大山之间，方便了当地民众出行，人们的日子过得越来越好；在新疆，人们防风固沙，做到了人进沙退，实现经济发展和环境治理双赢……”

“中国的发展经验具有世界意义，无论是脱贫攻坚，还是以人民为中心的发展思想，都为其他国家尤其是非洲国家提供了宝贵借鉴。”门杜说。

目前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。如何携手共同抗击疫情？如何应对更多的全球性挑战？门杜认为，习近平主席提出构建人类命运共同体理念，帮助各国应对这些挑战，共建“一带一路”则是中国推动世界共同发展的路径。“习近平主席提出全球发展倡议，中国言出必行，在实现自身发展的同时也在推动世界共同发展。”

从出于兴趣学习中文，到成为一名“中国通”，门杜越来越多地投身到增进非中青年友好的事业中。他与朋友联合创立了中非青年联合会，多次参加中共中央对外联络部举办的中非青年领导人论坛等交流活动，“我在帮助非洲青年了解中国，也希望更多中国青年进一步了解非洲。”在门杜看来，青年是非中友好的希望所在，他愿为促进非中民心相通继续贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)